Villaclareñas realzan trascendencia de transformaciones económicas y sociales (+Audio)

Las nuevas medidas y propuestas de transformaciones económicas y sociales para nuestro país, debatidas por el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido y en la Tercera Sesión Extraordinaria del Parlamento en su X Legislatura, son necesarias ante el difícil contexto que vive la nación.

Así opina Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara.

«En estos momentos tan duros, son medidas necesarias para salvar el proyecto social socialista, para salvar la Revolución; las mujeres podemos hacer mucho para seguir adelante, producir alimentos en los pedazos de tierra de nuestra comunidad, en los patios, nos corresponde buscar soluciones en las comunidades, hay que dar prioridad a los municipios, consejos populares, conceder mayor protagonismo a los nuevos actores sociales, las mujeres tenemos mucho que hacer, en cada rincón de nuestro país donde hay mujeres hay soluciones ante cada problema, por difícil que sea», puntualizó Díaz Rodríguez.

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«Será necesario explicar estas nuevas medidas, estudiarlas, valorar su impacto, y las mujeres, centro de nuestras familias y protagonistas de nuestro proyecto social también tenemos una alta responsabilidad en este empeño», dijo Mabel Dipotet, fiscal y líder femenina.

Más adelante consideró: «La situación energética ha sido el colmo del genocidio contra nuestro país, las máximas afectadas somos las mujeres cubanas que tenemos que mantener nuestras familias, hay que confiar en estas propuestas, se ha aplicado la ciencia, se ha dialogado con varios sectores, el objetivo es salvador, porque el país está en una situación difícil, se continuarán aprobando actores no estatales, y está previsto así en nuestra Constitución que reconoce varios tipos de propiedad, también las puertas abiertas a la importación, tanto de los no estatales como los que residen fuera del país, Cuba necesita decisiones extraordinarias para salir de la situación que atravesamos, hay que dinamizar la economía y para eso urgen medidas extraordinarias».