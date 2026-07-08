Villa Clara: situación electroenergética miércoles 8 de julio

Villa Clara: 50 MW, con servicio 47 circuitos (10:00 a. m.)

Continúa el elevado déficit de electricidad en Cuba. Disponibles aquí en Villa Clara 50 MW, con servicio 47 circuitos.

Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia, dijo que se hacen maniobras para llegar con energía a Ranchuelo y Santo Domingo, que continúan a oscuras en todos sus barrios desde que el lunes por el mediodía volvió a colapsar el sistema electroenergético nacional.

«Nuestros linieros ya trabajan en solucionar las averías en los circuitos 153, 141, 116 y en las líneas que suministran electricidad a los poblados Heriberto Duquesne y Buena Vista, y a la estación de bombeo de agua Palmarito en Santa Clara», afirmó Ruiz.

A esta hora (10:00 a. m.), 6 grupos electrógenos de la generación distribuida y 11 parques solares de Villa Clara aportan energía, que administra el Despacho Nacional de Carga para estabilizar el funcionamiento del SEN, que ya está interconectado con todas las provincias del país.

Añadió Ruiz que se reportan, además, 140 averías secundarias y de servicio, 115 de ellas en Santa Clara.

Ranchuelo y Santo Domingo continúan sin servicio eléctrico (6:00 a. m.)



La provincia solo dispone de 41 MW, con servicio 26 circuitos, dijo Harol de la Paz, jefe de turno del Despacho de Carga en la provincia.

De la Paz aclaró que «intentan rotar los circuitos en nombre de los que más horas han sufrido el apagón, pero cuesta trabajo lograrlo por el déficit de electricidad, muy elevado durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, a pesar de la entrada al SEN de la central Felton 1 en Holguín».

El funcionario afirmó que en las últimas horas se llegó con energía a Corralillo y Quemado de Güines, no así a Ranchuelo y Santo Domingo que continúan a oscuras en todos sus barrios desde que el lunes por el mediodía volvió a colapsar el sistema electroenergético nacional.

Añadió que la generación térmica y distribuida en el país, además de insuficiente, es inestable. «Entró al sistema la unidad 4 de la central Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, pero volvió a paralizarse».

A esta hora, informó, solo están en línea, además de Felton 1, Energás Jaruco, Energás Varadero, Ernesto Guevara 1 y 2, la hidroeléctrica Hanabanilla y Céspedes 3.