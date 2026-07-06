Villa Clara siempre en 26: tejiendo su propia historia con coraje y ternura

En la mano del campesino que hace rendir la tierra entre sequías y ciclones, en el pulso del obrero que no suelta la herramienta entre el polvo y el ruido, y en la mano abierta del vecino que comparte sin preguntar, se gesta una resistencia hecha de trabajo callado y fecundo.

Esa fibra humana, que antepone el nosotros al yo, no solo alivia el pesar, sino que siembra esperanza y convierte cada revés en oportunidad para reencontrarse con lo esencial y con la tierra que los vio nacer.

Fidel, con su mirada certera y su verbo de profeta, supo leer en esta tierra central esa entereza sin estridencias, y por eso los llamó vencedores de dificultades.

Los villaclareños no han olvidado aquellas palabras; las llevan tatuadas en el alma, en la fibra de su gente humilde y en el temple de su pueblo. Cada obstáculo es un llamado a crear, y un acicate para guapear por un futuro donde siga ondeando libre la bandera que tanta sangre y sacrificios costó.

Así, entre el sudor que empapa y la esperanza que se agiganta, van tejiendo su propia historia con retazos de coraje y ternura.

En el corazón geográfico de Cuba, la derrota no cabe en el vocabulario, y la fe en el mañana se renueva con cada amanecer, más firme que la roca y más libre que el viento. Por eso, con la frente alta y el alma encendida, los villaclareños demuestran a diario que hay un pueblo que lucha, combate y alcanza victorias.