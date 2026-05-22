Villa Clara: reafirmación revolucionaria y respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz

Fotos: Belkis Vidal

Desde el Hospital “Arnaldo Milián Castro”, representantes sindicales, directivos y trabajadores de varias instituciones sanitarias de la capital provincial, ratificaron su apoyo a Raúl y condenaron el bloqueo económico y las medidas impuestas contra el pueblo cubano.

Fotos: Belkis Vidal

Por su parte, trabajadores de Sarex calificaron de infames las declaraciones del gobierno de Estados Unidos y afirmaron que el pueblo cubano seguirá defendiendo la figura y el legado del General de Ejército.

También trabajadores villaclareños de la educación y el turismo protagonizaron mítines de reafirmación revolucionaria en respaldo al General de Ejército Raúl Castro, frente a las campañas de desacreditación impulsadas desde Estados Unidos.

Los colectivos denunciaron las acusaciones como parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno cubano y reafirmaron su compromiso con la defensa de la patria, el socialismo y la paz internacional.

Además expresaron su disposición de enfrentar cualquier agresión y mantener la unidad del pueblo frente al recrudecimiento del bloqueo. La voz de los hoteleros y educadores se convirtió en símbolo de resistencia y continuidad histórica, ratificando que “todos somos soldados de la Revolución”.