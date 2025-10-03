Villa Clara optó por dos centrales para la zafra 2025-2026

Una campaña que se desarrollará en un contexto signado por muchas tensiones, en particular las provocadas por el reforzado y sostenido criminal bloqueo de los Estados Unidos contra el país, además las de carácter internas.

Pero tal situación no amilana el accionar de esos colectivos que asumen decididos la encomienda y hacen todo cuánto sea posible para iniciar en la fecha fijada del calendario azucarero.

Directivos de ambos sistemas agroindustriales, Quintin Bandera y Héctor Rodríguez, dijeron que bajo esa óptica se labora con el fin de aprovechar al máximo posible cada respiro que ofrezca la existencia de combustible y de electricidad, entre los principales actores que pudieran afectar los avances en el acicalamiento de los hierros para iniciar el combate productivo que se acerca.

Trascendió en visita realizadas que no se realizan trabajos y arreglos profundos, ni se practican reparaciones capitales, más bien labores ajustadas a la disponibilidad de los recursos.

Asimismo se constata el esfuerzo mancomunado de técnicos, especialistas, mecánicos, paileros e integrantes de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en favor de ganar en soluciones que permitirán a la cadena agrofabril enfrentar, de manera decorosa, la pequeña zafra para la cual buscan alternativas.