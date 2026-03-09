Villa Clara: Mipymes gestionan compra de divisas mediante BANDEC

Desde el mes de enero los actores económicos no estatales pueden presentar sus solicitudes de compra de moneda extranjera a través de las plataformas digitales de Bandec.

Lisbet Torres Martínez, directora de la sucursal 4351 de Santa Clara, aseguró que previo a la ejecución de la operación, el banco realiza las verificaciones correspondientes de la identidad del cliente y de las cuentas involucradas, conforme a los requisitos de diligencia, control y trazabilidad establecidos en la normativa vigente.

Estas operaciones se realizan conforme al nuevo diseño del mercado cambiario, bajo las condiciones y procedimientos establecidos por el Banco Central de Cuba.

A continuación, se detallan los principales elementos operativos aplicables a estas operaciones:

Las ventas de divisas se efectuarán cada 30 días, por un monto máximo calculado a partir de la regla siguiente:

(Promedio de Ingresos en la cuenta fiscal de los últimos 3 meses) x 50% / Tasa de Cambio del Segmento III vigente

Lo anterior se dispone en la Resolución 128 de 2025 de BCC “Reglamento del Mercado Cambiario” y la Circular No. 3 de 2025 del vicepresidente de BCC.

Todas las operaciones de venta de divisas se ejecutarán de forma bancarizada. Los pesos cubanos se pagarán desde la cuenta fiscal y los montos adquiridos serán acreditados en la cuenta en divisas del actor económico no estatal.

Las solicitudes pueden tramitarse a través de la plataforma Kiosco de Bandec (https://kiosco bandec.cu), introduciendo usuario y contraseña, y directamente mediante el sitio https://reserva.bandec.cu

Las tasas de cambio aplicables serán las establecidas por el Banco Central de Cuba para el Segmento III, vigente en el día en que se ejecute la operación, incorporando los márgenes comerciales autorizados, en correspondencia con lo dispuesto en el Reglamento del Mercado Cambiario.

Para obtener información adicional o plantear alguna inquietud, se recomienda contactar los teléfonos 78671996, 80201996, 78664108 y 78627686.