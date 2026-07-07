Villa Clara: continúa adopción de medidas para protección de servicios vitales

Desde el Despacho de Carga Provincial se coordinan las acciones de recuperación, con énfasis en el restablecimiento de los servicios hospitalarios y el abasto de agua a la población.

Al cierre de esta nota, Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, informó que la hidroeléctrica de Hanabanilla, con capacidad de 14 megavatios (MW), se mantiene fuera de servicio debido a una tormenta eléctrica que afecta la zona y ha provocado varios disparos en el sistema; las autoridades esperan que una vez que amaine el fenómeno, la unidad pueda entrar en generación estable y contribuir a la formación de una isla energética provincial.

Mientras tanto, la provincia dispone de 2,4 MW generados por Santa Clara Industrial, que han permitido energizar los circuitos de los hospitales provinciales y garantizar la atención a los pacientes en salas de terapia y cuidados intensivos.

La dirigente territorial subrayó que la prioridad absoluta es preservar la vida de los villaclareños, y aunque los grupos electrógenos de los centros hospitalarios cuentan con combustible suficiente, se prefiere no depender exclusivamente de ellos para evitar eventuales averías.

Asimismo, Lizardo González Saavedra, delegado provincial de Recursos Hidráulicos, explicó que el sistema de abasto por gravedad de Santa Clara se mantiene operativo sin interrupciones, garantizando el suministro a toda la zona hospitalaria, que incluye los hospitales Materno, Infantil, Clínico-Quirúrgico, Cardiocentro y el Hospital Viejo.

El delegado detalló que, en el caso del sistema Palmarito, se optó por mantener el tanque con un nivel óptimo de agua y cerrarlo temporalmente hasta que se restablezca el servicio eléctrico, como medida de preservación del recurso para situaciones excepcionales.

Además, destacó el papel de las 50 estaciones con matriz solar distribuidas por toda la provincia, que operan de manera independiente a la red eléctrica y garantizan el abasto a comunidades, además de servir como puntos de llenado para pipas.

La Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado dispone de un plan de contingencia con pipas serviciadas con petróleo y agua para emergencias nocturnas, así como cisternas internas y motobombas para la extracción y llenado.

«Estamos monitoreando el resto de la provincia y en cada municipio se han tomado las medidas pertinentes para pasar la tarde-noche de hoy», aseguró.

Morfa González informó que se han activado puntos de agua por alimentación solar en comunidades como El Yabú, la Riviera y Camacho, y que las zonas de defensa están distribuyendo agua potable mediante triciclos y tanques.

Hizo un llamado a la solidaridad entre vecinos y a cuidar especialmente a los ancianos que viven solos.

La primera secretaria reconoció la complejidad de la situación, agravada por el bloqueo de Estados Unidos, que dificulta la llegada de combustible al país; no obstante, destacó la actitud positiva de las formas de gestión no estatal y de los productores, y reiteró que se mantendrá informado al pueblo de cada evolución.

«Seguimos adelante entre cubanos, entre villaclareños, ayudando y cooperando», concluyó.