Villa Clara llama a preservar la salud del corazón (+Audio)

Hacer que cada latido cuente y convertirnos en protagonistas insistentes por el mejoramiento de la salud cardíaca es máxima villaclareña para quienes tienen la posibilidad de modificar conductas impropias a partir de sus acciones.

El programa de la provincia inició con una caminata desde el parque de La Pastora hasta la institución cardiovascular.

Uno de los reclamos en este viernes 26, como antesala al Día Mundial del Corazón (29 de septiembre), en un planeta que no muestra un rostro feliz, si se tiene en cuenta que uno de cada cinco de sus habitantes morirá prematuramente debido a las enfermedades cardiovasculares (ECV), con cifras de decesos por encima de las ocurridas por cáncer y afecciones respiratorias juntas.

En el quehacer individual descansa la posibilidad de cambiar, si se tiene en cuenta que el 80 % de las enfermedades del corazón y los accidentes cerebrovasculares resultan prevenibles.

La hipertensión arterial resulta uno de los principales factores de riesgo en las enfermedades del corazón. Por ello no faltaron las pesquisas en el programa de acciones en Villa Clara.

Esta oportunidad marca el aniversario 25 desde que fuera instituida la jornada a nivel mundial, y desde bien temprano el programa villaclareño contempló una caminata iniciada en el parque de La Pastora hasta las áreas de ampliación del Cardiocentro villaclareño Ernesto Che Guevara, entre otras actividades.

La consejería nutricional habilitada en las áreas exteriores del Cardiocentro villaclareño ofreció orientaciones sobre hábitos alimentarios adecuados.

Por el avance en el control y prevención de las enfermedades no transmisibles, Villa Clara resulta área demostrativa de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. De ahí los reconocimientos a la propia institución cardiovascular por su dedicación, profesionalidad y su misión colectiva de reintegrar a la vida a múltiples pacientes de la región central y de otras provincias cubanas.

Por la dedicación, profesionalidad y su misión colectiva de reintegrar a la vida a múltiples pacientes de la región central y de otras provincias cubanas fue reconocido el Cardiocentro de Villa Clara. Su director, el Dr. Jesús Satorre Ygualada, y la secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Salud, Naylet Pérez Estupiñán, recibieron el estímulo.

A punto de celebrarse el aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), como fortaleza para los programas de Salud, la Dirección Provincial del Inder distinguió a este bastión popular, en tanto Raibel Sedano Moreno, director de Deportes, Educación Física y Recreación en la capital provincial, reconoció también al complejo cardiovascular.

En el afán de mantenerse activos, disfrutar de corazones sanos y ganar más espacios en favor de la vida, representantes de los círculos de abuelos Amanecer Feliz, Para Vivir 120 y Renacer, pertenecientes al combinado deportivo Julio Antonio Mella, demostraron su vitalidad. De igual forma, los del homólogo Osvaldo Socarrás, con la particularidad de retomar algunos juegos tradicionales, sin perder el mensaje educativo.

El círculo de abuelos del combinado deportivo Osvaldo Socarrás retomó en su presentación algunos juegos tradicionales contentivos de mensajes educativos.

Respecto al panorama villaclareño en torno a las afecciones del corazón, la Dra. Barbarita Rodríguez González, al frente del Departamento Provincial de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, puntualizó que se mantienen como primera causa de morbilidad y mortalidad en el cuadro de salud, algo similar a lo que ocurre en el país.

«La principal incidencia —dijo— recae en la cardiopatía isquémica acompañada de la hipertensión arterial, mientras la mortalidad se mantiene similar a la de años anteriores y continúa siendo la primera causa de decesos.

Las dietas poco saludables, el estrés, la inactividad física, los niveles elevados de colesterol, el tabaquismo, el alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el consumo excesivo de sal constituyen factores de riesgo e influyen en el incremento de las estadísticas nefastas.

Por mantener un corazón saludable y ganarle más años a la vida, los santaclareños, en representación del resto de la provincia, participaron en la celebración del Día Mundial del Corazón.

También, los antecedentes familiares de ECV prematura; así se considera cuando se produce antes de los 45 años en los hombres y los 55 en las féminas.

Según la Federación Mundial del Corazón, las ECV ocasionan 17.5 millones de muertes anuales, tantas como el resultado de sumar las provocadas por el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria, la diabetes mellitus y el cáncer, entre otras.

Para los facultativos, lo más lamentable es que en el caso de la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia renal moderada pueden transcurrir asintomáticas durante largo tiempo.