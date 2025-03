Villa Clara: La zafra azucarera entra a su mejor momento

Febrero dijo adiós, mes que no fue muy halagüeño para esa entidad, la cual no pudo aprovechar todas sus potencialidades en la fabricación de crudo y no logró detener la acumulación de atrasos en el cumplimiento del plan.

Al cierre de esta información el azúcar fabricado físicamente rondaba un poco más de cuatro mil toneladas, lejos de las cifras pactadas hasta fecha.

Ahora la contienda es recibida por marzo, el mes más azucarero y de potencial productivo, donde molida y rendimiento pudieran mostrar una mejor tendencia.

Pese al complejo escenario que incide en el sector, los hombres y mujeres involucrados en esta batalla económica no renuncian a su misión productiva y no cejarán en su empeño por hacer un marzo de victorias y tratar de estabilizar el proceso agrofabril que posibilite acercar plan y real.

Moler alto y estable, imperiosa necesidad en el ingenio "Héctor Rodríguez". Foto del autor.

Y sin ánimo de justificación, es necesario reconocer que en estos más de 30 días de zafra no se han logrado los niveles productivos y de eficiencia a los que aspiraba esta empresa villaclareña.

Sobreponerse es la palabra de orden y no salir del campo de batalla hasta no cumplir con la tarea fijada.

Para ello es preciso desterrar los problemas subjetivos y de organización que impiden moler alto y estable, hacer más y justificar menos, lograr rapidez en la solución de los problemas que afectan y sostener con orgullo y compromiso aquellas proféticas palabras expresadas por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz: «Resulta difícil encontrar otro sector que sienta tanto amor por su industria y por su tarea como el de los azucareros».