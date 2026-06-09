Villa Clara: Informan nuevo procedimiento para viajes en ómnibus y trenes nacionales

De acuerdo con el parte oficial, desde ese día las guaguas yutong solo ofrecerán tres recorridos a la semana, ida y vuelta de Santa Clara a La Habana, y las rutas de cada tren de occidente a oriente, viceversa, circularán cada 16 días, todo ello, como consecuencia del bloqueo energético y la crisis con el combustible.

“Esa comisión radicará en la Terminal de Ómnibus Interprovincial de Santa Clara, evaluará caso a caso una semana antes de cada viaje, de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y establecerá prioridades para asignar capacidades en los distintos servicios disponibles, un procedimiento muy parecido a los establecidos durante los tiempos de la COVID-19”, destacó Ferriol.

Entre las prioridades resaltan: fallecimiento de familiar cercano, villaclareños con vuelos programados al exterior y con citas en embajadas y consulados, reclusos con pases o que terminan su condena, pacientes que reciben el alta médica en hospitales cubanos, ciudadanos que deben retornar a su provincia de origen, y otros que precisan trasladarse por cuestiones excepcionales a la Isla de la Juventud.

“Quienes no pueden presentarse en la Terminal Interprovincial por residir fuera de Santa Clara, deben realizar su gestión ante las delegaciones municipales de Transporte, que se encargarían de tramitar su caso con la comisión, que publicará su fallo cada viernes en la propia Terminal Interprovincial, la estación del Ferrocarril de Santa Clara y en redes sociales y páginas oficiales del Ministerio de Transporte”, destacó Ferriol.

Los ómnibus nacionales a partir de este 18 de Junio saldrán hacia La Habana martes, jueves y sábado, a la 1 de la mañana, y retornarán el mismo día desde la capital a Santa Clara a las 9:30 a.m.

El 42 29 21 14 es el teléfono de la comisión del transporte en Villa Clara que comenzará a funcionar a partir de este miércoles 10 de junio, para evaluar y luego emitir autorizo de viajes en ómnibus y trenes nacionales.