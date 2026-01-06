Villa Clara evoca entrada de la Caravana de la Libertad

Villa Clara evoca este 6 de enero la entrada a esta provincia de la Caravana de la Libertad, hace justamente 67 años, cuando el territorio central despertaba con la alegría triunfal de los barbudos rebeldes, con Fidel Castro al frente, anunciando una nueva alborada.Vladimir Hernández Meneses, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, señala que la rememoración de la efeméride será esta vez de manera diferente.

Explicó Hernández Meneses que se hará un acto de reafirmación revolucionaria, donde se honrará a Fidel y los barbudos que bajaron de la Sierra, precisamente en el Año del Centenario del Comandante en Jefe.

Cada año, la reedición de la Caravana de la Libertad convoca a estudiantes de diversos niveles educativos. Foto: Ramón Barreras

De igual manera, será un momento especial para ratificar la solidaridad con la hermana República de Venezuela, exigir el regreso a su patria del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores.

Asimismo se rendirá tributo a los 32 cubanos caídos en el cumplimiento de su deber en la Patria de Bolívar y Chávez.

Según recuerda la historia, luego de recorrer la hermana provincia de Sancti Spíritus y pasar por el municipio villaclareño de Placetas, la Caravana de la Libertad llegó a Santa Clara.

Aquel 6 de enero, Santa Clara vivió un Día de Reyes diferente: un mar de pueblo ante la presencia en esta ciudad de Fidel Castro y el Ejército Rebelde como parte de su recorrido hacia La Habana, ciudad que los recibió el 8 de enero de 1959 con una multitudinaria manifestación de júbilo popular.

Enrique Olstuski, entonces Coordinador del Movimiento 26-7 en Las Villas, contó en innumerables ocasiones sobre la llegada de Fidel a Santa Clara y las horas de descanso en la casa de los padres del revolucionario santaclareño Guillermo Rodríguez del Pozo, dirigente de esa organización en este territorio.

Entrada de los barbudos a Santa Clara el 6 de enero de 1959

Fidel mostró interés por conocer la realidad de la provincia, sostuvo encuentros con periodistas, y de acuerdo con Oltuski, la mayor preocupación del Comandante era el palpitar del pueblo ¿Qué pensaba el pueblo? ¿Cómo asumían las personas el triunfo de la Revolución?.

Pero lo más impactante fue su discurso desde el antiguo edificio del Gobierno Provincial, hoy Biblioteca Provincial Martí.

El líder hablaba sin medias tintas: «He venido a conversar con ustedes un rato. Desde que el pueblo manda hay que introducir un nuevo estilo: ya no venimos nosotros a hablarle al pueblo, sino venimos a que el pueblo nos hable a nosotros», fueron sus primeras palabras.

«Cuando tenga una dificultad vendré a ver al pueblo y cuando tenga un problema vendré a ver al pueblo; y siempre agotaré hasta la saciedad los razonamientos, los argumentos, la persuasión, la diplomacia, (…) el pueblo será quien diga la última palabra sobre todos nuestros problemas», aseveraba.

Y habló Fidel por vez primera de lo que sería la Campaña de Alfabetización: «Aquí hay que lanzar un programa de alfabetización. Aquí no debe estar nadie, ningún maestro tranquilo mientras haya un ciudadano que no sepa leer ni escribir, porque es una vergüenza ».

Con una voz cargada de emociones, Fidel advertía ante los villaclareños y ante el mundo «¡Nuestra generación y nuestro pueblo harán realidad los ideales de todas las generaciones anteriores, los ideales de nuestros mambises (…) ¡Hay que trabajar para hoy y para mañana, para esta generación y para las generaciones venideras!».

Alocución desde la actual Biblioteca Provincial.

Precisamente los pinos nuevos de la Patria visitarán las páginas de la historia para transitar hacia el futuro y honrar el legado de nuestros héroes y mártires.

«Para nosotros es vital que los jóvenes y niños conozcan la gloriosa historia que hemos vivido, eso nos da fuerzas para entender el presente y continuar hacia el futuro», significó Vladimir.

Aquel 6 de enero, en su intervención ante la multitud agrupada en el Parque Vidal , Fidel culminaba con una premonición «Y nunca, en ninguna ocasión anterior, pudo sentirse un pueblo con más legítimo derecho a tener la fe y la esperanza que tiene hoy, porque lo digo con orgullo ¡el pueblo de Cuba, con su gesto heroico, le ha dado un ejemplo al mundo entero!»

Luego Fidel, y su Caravana, a petición de los cienfuegueros marchó hacia la Perla del Sur, y fue Ranchuelo el tránsito obligado hacia esa ciudad. Y la historia también recoge que camino hacia Matanzas, departió con los obreros de la cervecería de Manacas.