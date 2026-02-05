Villa Clara en pos de sustancial incremento en la producción de frijol

Según fuentes del organismo, en esa superficie se planifica producir 6000 toneladas del demandado grano, cuyo récord productivo es de 13 245 toneladas cosechadas en el año 2019.

El cumplimiento de dicho programa tiene como objetivo aportar 3500 toneladas para la canasta básica a partir de marzo y hasta diciembre de este año, a razón de 270 toneladas mensuales y entregar 10 onzas por habitante, además de asegurar el consumo social, y el resto sería vendido en mercados y centros priorizados.

La estrategia para el cumplimiento del programa de granos contempla seleccionar los altos productores y discutir con el comité de contratación municipal y provincial la estrategia de distribución y precios para comenzar el acopio en el mes de marzo.

En tal sentido, resulta imprescindible contratar con cada productor el destino de la producción y discutirlo en cada forma productiva, así como captar la información a través de la estadística de cada una de las empresas agroindustriales municipales.

Villa Clara cuenta con suelos aptos para la producción de frijoles en prácticamente todos los municipios y es de las provincias con mayores potencialidades para la producción de ese grano de gran demanda en la mesa de los cubanos.

Los productores del territorio han demostrado que son capaces de lograr altos rendimientos para un clima tropical cuando han tenido acceso al paquete tecnológico que demanda ese cultivo.