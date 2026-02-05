Villa Clara en la ruta posible de la soberanía energética

Osvaldo Rodríguez Echevarría, director de Inversión y Desarrollo de la Empresa Eléctrica de Villa Clara (EEVC), declaró a la ACN que esta obra, levantada sobre 40 hectáreas de terreno complejo, resulta un paso decisivo hacia la soberanía de generación del territorio.

Más que paneles bajo el sol, se trata de una obra de ingeniería que demuestra nuestra capacidad para transformar el potencial solar cubano en beneficio social como realidad concreta, afirmó.

También aseguró que el proyecto, con una instalación de mil 568 mesas de soporte sobre más de 18 mil 800 pilotes de cimentación, desplegó una fuerza laboral que alcanzó picos de 924 trabajadores diarios.

Los 43 mil 904 paneles, cada uno con una potencia unitaria de 555 vatios, se conectan a siete contenedores tecnológicos de inversores y cuentan con una estación meteorológica propia para optimizar la captación, explicó.

Iniciada en 2025, dijo, la obra fue ejecutada por la EEVC con la participación de decenas de entidades, incluyendo el rol protagónico de la Empresa Constructora de Obras para el Turismo Cayo Santa María y mipymes locales.

Además de su potencial impacto energético, el PSF Cumbre ya generó beneficios sociales directos para la comunidad de Placetas, incluyendo el asfaltado vial desde la Carretera Central hasta la Escuela Especial y el bacheo en la carretera a Fomento, comentó Rodríguez Echevarría.

Armando Hernández Pedroso, director de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía en la región, precisó que esta obra se integra a una estrategia provincial de gran alcance en la que se inserta tanto el sector estatal como el privado.

Al cierre de 2025, explicó, Villa Clara superó los cinco mil kilovatios pico de potencia instalada en fuentes renovables, un liderazgo que se consolida con proyectos como este y que nos acerca a la meta de reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Pese al avance, algunos ciudadanos reconocen el camino por recorrer, pues “aunque la estrategia de independencia energética es brillante y necesaria, y cada panel que se instala nos acerca a la solución definitiva, lo cierto es que la efectividad a corto plazo todavía no se aprecia, porque seguimos sufriendo apagones muy molestos que afectan la vida diaria; ojalá que estas grandes inversiones pronto se traduzcan en estabilidad para nuestros hogares", reflexionó Carlos Manuel Gil Toledo, residente en Santa Clara.

El PSF Cumbre del municipio de Placetas —junto a otros ya instalados en la provincia como el de Rojas en Remedios y el de Calabazar de Sagua en Encrucijada— representa una pieza fundamental en la diversificación de la matriz energética nacional, que se suma al desarrollo sostenible de Villa Clara donde se pretenden instalar, al menos, nueve emplazamientos de este tipo.