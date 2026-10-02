Villa Clara en el Día Mundial del Adulto Mayor

Ana María Mayonada Pérez es centenaria. Este Día Internacional del Adulto Mayor estuvo en el Parque Vidal de Santa Clara, en la celebración que tuvo lugar en nuestro país por la efeméride. Bailó, recibió el beso de niñas y niños, el abrazo de muchas personas. Su vida, confiesa, no ha sido fácil, pero el optimismo y el amor han sido las claves para vencer el tiempo.

«El 21 de enero cumplo 104 años, yo nací en una familia de ocho hermanos varones, ellos me protegían, era consentida, me enseñaron a bailar, hace 23 años que estoy en la Casa de Abuelos, que es mi segunda casa, a los jóvenes y las personas de la tercera edad les aconsejo que sean optimistas, que tengan fe, que disfruten la vida», dijo.

En el Parque Vidal se hizo una verdadera fiesta por el amor y el respeto a esos que peinan canas. La celebración fue encabezada por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada al Parlamento cubano y vicepresidenta del Consejo de Defensa.

Asimismo, Admi Valhuerde Cepero, representante de la Comisión Gubernamental para la atención demográfica que preside el primer Ministro, el Doctor Alberto Ernesto Fernández Seco, Jefe del Departamento del Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, otros dirigentes políticos, gubernamentales, de la Dirección de Salud, así como representantes de organizaciones de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas, y otras organizaciones y entidades.

En sus palabras centrales, la Doctora Marta Monzón, al frente del Programa del Adulto Mayor en este territorio, se refirió a los grandes retos y desafíos para enaltecer a esas personas que escribieron páginas de historia, en un país que cambia la dinámica poblacional, con un envejecimiento sostenido.

«El aumento de la esperanza de vida es un logro social, pero también nos obliga a fortalecer la atención geriátrica, la rehabilitación, la prevención de enfermedades crónicas, y el apoyo a las familias cuidadoras; el segundo reto, la protección social, las pensiones, servicios comunitarios y la seguridad social deben responder a una población que crece en edad y necesidades y el tercer desafío es económico y cultural, hay menos personas en edad laboral y más personas mayores demandan nuevas maneras de organizar el trabajo, la producción y los servicios, hay que romper prejuicios, la vejez no es sinónimo de dependencia ni retiro de la vida social, puede ser experiencia, liderazgo, memoria y participación, envejecer no significa desaparecer, sino seguir siendo útil, amado y respetado», puntualizó la Doctora Monzón.

Bailes, demostraciones de tai chi, ejercicios físicos, representaciones culturales, y mucho más, matizaron una jornada donde las palabras esperanza, respeto, inclusión, fueron repetidas por doquier. Marta Anido, una mujer símbolo de la ciudad de Santa Clara, con más de 90 años, fundó, hace más de dos décadas, la Cátedra del Adulto Mayor en la Universidad Central, y hoy afirma sentirse muy feliz con una vida que siempre renace.

«Es una felicidad estar aquí compartiendo con tantos compañeros y tantos años de trabajo, y seguir aportando, con el mismo entusiasmo de seguir unidos, de seguir haciendo, de seguir aportando, pero además compartir todos los meses en esas clases que ellos reciben, ya han pasado de los 80 años, y desean aprender, es muy hermoso, algo que solo se logra en este país, estamos felices y contentos de seguir haciendo por Cuba»

En el acto, en nombre del pueblo, el Partido, el Gobierno de Villa Clara y la Dirección general de Salud reconocieron al Programa del Adulto mayor en la provincia por sus aportes durante estos años de existencia y su impacto en la vida de las personas de la tercera edad.

Asimismo, fueron distinguidos organismos y entidades que contribuyen a una obra de tanto amor, así como instituciones de la salud que aportan al desarrollo del programa.

El Doctor Fernández Seco dijo que este día es especial en una fecha convocada por las Naciones Unidas, un tema que1s centra la atención de nuestro estado y gobierno

«Pero en Cuba la mirada no es solo el 1 de octubre, hay una política de dinámicas demográficas, para ver el curso de la vida, no solo ocuparnos del envejecimiento cuando llegamos a los 60 años, sino mucho antes; y esto que logramos hoy en circunstancias muy difíciles, es resultado de esta política; en Villa Clara la provincia más envejecida de Cuba, se hacen grandes esfuerzos por diversos organismos, Salud, el INDER, (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación), Cultura, otros, además del apoyo del Partido y del Gobierno, y por eso se celebra la fecha en ese territorio, aunque se ha festejado en todas las provincias, hay que hacer un alto, reafirmar que las personas mayores son importantes, somos hijos de esos adultos mayores, ellos hicieron historia, fueron protagonistas de los hechos memorables de la revolución, fueron internacionalistas, alfabetizadores, hay una deuda y un compromiso con esa generación».

De ahí que las abuelas y abuelos participantes en esta conmemoración ofrecieran sus recetas de vida.

«Vivir el día, tener pensamientos positivos, hacer ejercicios, disfrutar cada momento, sonreír a la vida», fueron algunas de sus ideas para tener una vejez feliz, útil y agradable, recomendaron.