Villa Clara: debaten prioridades de trabajo gubernamental para 2026

La gobernadora de Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, refirió entre las prioridades, la defensa del país, el incremento de las exportaciones y la producción de alimentos.

En Villa Clara concluimos los Consejos Provinciales previstos para esta semana. En los análisis hemos reiterado la necesidad de cambiar sistemas de trabajo, cohesionar las fuerzas, explicar cada tarea, convencer, entusiasmar.Hay que levantar la guardia, la exigencia y el control. pic.twitter.com/IuvTAdspGF — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 24, 2026

Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, explicó la importancia de identificar los responsables de cada tarea para poder exigir tras algún incumplimiento, y para poder corregir los errores en busca de soluciones más acertadas.

La gobernadora rindió cuenta ante los presentes, de manera crítica y autocrítica, y reafirmó su compromiso con la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, como brújula del trabajo en lo adelante.