Villa Clara consolida el trabajo en el Comercio, la Gastronomía y los Servicios

Como ha sido tradicional en los últimos años, Villa Clara conquistó una vez más, y por décimo año consecutivo, la sede de las actividades por el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios a celebrarse el próximo cuatro de febrero en homenaje a Fernando Chenard Piña, mártir del sector.

Con este resultado, el territorio se consolida como el más integral del país, mérito que dedican al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio, y al aniversario 65 de la fundación del Ministerio del Comercio Interior, destacó Digna Morales Molina, Heroína del Trabajo de la República de Cuba y directora del Grupo Empresarial del Comercio en Villa Clara.

En un año complejo y lleno de carencias materiales, quienes laboran en el ramo, han debido sobreponerse a las dificultades y buscar opciones para poder cumplir el plan de circulación mercantil, avanzar en el perfeccionamiento del trabajo en el sector y continuar brindando el mejor servicio posible a nuestro pueblo, aseguró la directiva.

Otros elementos tenidos en cuenta para otorgar este reconocimiento, fueron el vínculo efectivo con las formas de gestión no estatal, los avances en materia de informatización, lo cual se hizo evidente en la extensión del cobro mediante las plataformas ENZONA y Transfermóvil; además del beneficio que significó el empleo del servicio de caja extra, que evitó que miles de villaclareños tuvieran que acudir a los cajeros automáticos para extraer sus efectivos.

De igual manera, cientos de bodegas e instituciones del territorio, hoy muestran una imagen renovada, además de contar con la primera casita infantil del sector en la nación y nuevos centros para el disfrute de la población.

Este año, también se reconoció el trabajo de Ciego de Ávila como provincia destacada, atendiendo a sus resultados ascendentes durante el año 2025, expresados en el perfeccionamiento del Comercio Minorista y las mejoras alcanzadas en sus indicadores económicos, la gestión comercial y comunicacional.