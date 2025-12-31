Villa Clara conjugó el valor y el amor (+Fotos)

«Más que hablar de logros, tenemos que reconocer el inmenso esfuerzo que ha hecho toda nuestra gente, todos nuestros directivos; pero, sobre todo, enfatizo en la población villaclareña», afirma la gobernadora subrayando la capacidad de encontrar motivación incluso en medio de las complejidades.

«A pesar de todas estas dificultades con el tema electroenergético, con las carencias que hemos tenido con el combustible y disímiles situaciones, hemos sentido una fuerza que nos inspira a seguir avanzando».

Esa fe se ha mantenido inquebrantable, en los espacios que fortalecen el alma de la provincia. «Creo que es bueno destacar que en Villa Clara este año no hemos tenido que suspender ningún evento deportivo, ni cultural, los cuales resultan esenciales para la vida de los villaclareños», destaca Sánchez Armas.

«Villa Clara es una gran plaza cultural, se ha mantenido durante todo el año cada uno de los eventos que también traen alegría y satisfacción a nuestra población». El deporte, como expresión de esa vitalidad, ha tenido un protagonista especial: «¿Qué decir de la pintura del Estadio Sandino? Algo que había estado pidiendo la población villaclareña desde hace muchísimo tiempo, y la actuación también de nuestro equipo de béisbol». Más allá de los resultados en la Serie Nacional, la gobernadora valora el espíritu de un «equipo joven, muchachos dedicados, entregados, con un promedio de edad de 23 años», cuyo desempeño «también inspira y eso igualmente compromete, nos impulsa a estar acompañándolos, a estar con ellos cada minuto».

El compromiso con el bienestar social ha tenido expresiones concretas y muy sensibles. En el sector de la educación, el quehacer ha sido intenso: «se ha estado trabajando en todo lo relacionado con diferentes escuelas, recuperando las infraestructuras, las casitas infantiles, que ya tenemos más de 28 en Villa Clara, lo que nos convierte en la provincia que más casitas infantiles logra abrir en el país».

La salud, a pesar de los desafíos, ha experimentado avances significativos gracias a un esfuerzo mancomunado. «En los últimos meses, mantenernos como una provincia superavitaria — con ingresos superiores a los gastos— nos ha dado la posibilidad de comenzar a trabajar en algo que también nos había pedido mucho la población: en toda la parte estructural y las condiciones de cada uno de nuestros hospitales».

Este trabajo no se ha limitado al presupuesto estatal; ha sido una tarea de toda la sociedad: «las empresas estatales y no estatales de la provincia también están vinculadas a todo lo que se está haciendo hoy». Son innumerables las acciones, desde el Centro Psicopedagógico y el pediátrico José Luis Miranda, hasta consultorios y casas de abuelos, mejorados con reparaciones, mantenimiento y donaciones de recursos esenciales.

«En el hospital infantil, por ejemplo, sus trabajadores ya sienten a los tabacaleros villaclareños como parte de la familia, precisamente, porque han puesto el alma en cada acción que allí han realizado».

Un capítulo de especial orgullo ha sido el avance en la soberanía energética. «Villa Clara también ha venido creciendo en todo lo relacionado con la energía renovable. Estamos llegando a 5000 megavatios pico en este cierre del año, hemos logrado iluminar con lámparas fotovoltaicas la Plaza de la Revolución, así como áreas importantes de la ciudad de Santa Clara, el Malecón de Caibarién y otros lugares de interés socioeconómicos del territorio», señala Sánchez Armas.

Sin embargo, la mirada está puesta firmemente en el futuro. La gobernadora es clara al definir las prioridades para el 2026, un año cargado de simbolismo. «La producción de alimentos es algo en lo que tenemos que seguir creciendo y es esencial para el próximo período», afirma reconociendo que es la vía fundamental para enfrentar otro desafío urgente: «si no logramos eso no vamos a lograr que bajen los precios. Necesitamos producciones que lo permitan».

El transporte es otra línea de trabajo en la que ya se ven avances, como el incremento de más de 60 rutas, y en la que se debe seguir profundizando.

Para lograr estos objetivos, la provincia ha consolidado un estilo de trabajo cercano a la gente. «Nosotros nos leemos diariamente las opiniones del pueblo y trabajamos todos los días en función de resolver esas problemáticas», asegura.

«El estilo de trabajo que se ha impregnado aquí, consiste en estar permanentemente en la base. Tenemos más de cerca la opinión del pueblo, la sugerencia de la propia población, que es la que nos dice "podemos hacer esto por aquí, vamos a buscar esta otra alternativa"».

Y es que el 2026 no será un año cualquiera. «Encontraremos a los cubanos y a los villaclareños trabajando muy duro para seguir empujando un país desde el mismo corazón de la isla». Una motivación especial convida a seguir combatiendo: «El 2026 será el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro. Ahí está el compromiso y la dedicación, ahí está la entrega que tenemos que poner cada uno de nosotros». Junto a la celebración del aniversario del triunfo de la Revolución, estas conmemoraciones ofrecen «muchísimas motivaciones para continuar y seguir adelante y hacer realidad la forma en que nos llamó Fidel: "villaclareños vencedores de dificultades y obstáculos". Por sobre todas las dificultades, por sobre todos los obstáculos, aquí estamos los villaclareños, un pueblo de Patria o Muerte, un pueblo que lucha, combate y alcanza victorias. Con esta fe cubanísima, la provincia se prepara para celebrar la epopeya libertaria de enero porque, nadie lo dude, en el centro de la isla, hay un pueblo que es la patria en sus raíces profundas».