Villa Clara Celebra legado de Fidel en la Medicina Familiar

El programa del Médico y la Enfermera de la Familia, creado por el líder histórico de la Revolución, constituye un símbolo del compromiso con el bienestar del pueblo durante más de cuatro décadas, como impronta de su visión de impulsar un modelo de salud comunitaria que hoy sigue siendo esencial para millones de cubanos.

La doctora Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora provincial del ramo, explicó que el territorio exhibe indicadores sostenidos en la atención primaria de salud, al cumplir el plan de consultas y mantener una cobertura médica y de enfermería superior al 95 por ciento.

Precisó que los servicios funcionan al 96 por ciento y que los Grupos Básicos de Trabajo se encuentran completos, lo cual garantiza estabilidad en la asistencia.

Rodríguez Hernández destacó, además, los avances en el Programa Materno Infantil y subrayó los resultados relevantes alcanzados en la atención al adulto mayor, como parte de los logros que avalaron la sede del acto provincial en Camajuaní.

En declaraciones a la ACN, el vicegobernador Noel Cecilio Chinea Pérez resaltó el papel del Gobierno en el respaldo a la infraestructura de los consultorios y en la sostenibilidad del programa.

Insistió en que una gestión eficiente de los recursos y el acompañamiento constante a los profesionales del sector son claves para garantizar la continuidad del modelo.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, afirmó que el programa ideado por el Comandante en Jefe Fidel Castro constituye la columna vertebral del sistema sanitario cubano.

La dirigente destacó que la labor de estos profesionales en el corazón de las comunidades es una expresión genuina de humanismo y entrega, y reafirmó el compromiso de Villa Clara con el fortalecimiento del modelo de salud familiar, en medio de las limitaciones que impone el recrudecimiento del bloqueo y su impacto en la salud publica.