Villa Clara ante nueva desconexión del SEN

Villa Clara: Disponibles 44 MW (6:00 p. m.)



Con servicio todos los hospitales de la provincia, la estación de bombeo de agua Palmarito en Santa Clara, y 32 circuitos con consumos inferiores a 2 MW, que permiten estabilizar la generación distribuida y regular frecuencia y voltaje.

El microsistema de la provincia, habilitado tras la tercera caída del SEN en lo que va de julio, se ha fortalecido con el enlace entre las pequeñas islas de Santa Clara, Sagua la Grande, Calabazar de Sagua, Remedios y la hidroeléctrica Hanabanilla.

Ya se estableció la conexión desde Villa Clara vía Placetas con Sancti Spíritus por la línea de 110 KV, una maniobra clave para avanzar hacia el oriente cubano.

Todos los municipios villaclareños tienen potencial, energía, menos Ranchuelo, Quemado de Güines, Santo Domingo, Corralillo y Camajuaní.

Fuente de Información: Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga

Con servicio 24 circuitos (4:30 p.m.)

El microsistema de la provincia, habilitado tras la tercera caída del SEN en lo que va de julio, se fortalece con el enlace entre las pequeñas islas de Santa Clara, Sagua la Grande, Calabazar de Sagua y la hidroeléctrica Hanabanilla, en breve debe sumarse Placetas y posteriormente Remedios.

Continúan los intentos para llegar con energía a Camajuaní y establecer la conexión de Villa Clara vía Placetas con Sancti Spíritus por la línea de 110 KV.

Disponibles: 36 MW. Con servicio 24 circuitos.

Fuente de Información: Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga de ka Empresa Eléctrica de Villa Clara.

Con servicio en Villa Clara una reducida cantidad de circuitos (2:40 p. m.)

En estos instantes el microsistema habiltado en Villa Clara, tras la nueva caída del SEN, llega con energía desde las subestaciones a los municipios de Santa Clara, Remedios, Caibarién, Placetas, Sagua la Grande, Encrucijada, Manicaragua y Cifuentes..

Con servicio todos los hospitales de la provincia, además de una reducida cantidad de circuitos con consumos inferiores a 2 MW, que funcionan como estabilizadores de la generación distribuida y reguladores de frecuencia y voltaje.

El bombeo Minerva-Ochoíta debe reiniciar sus operaciones una vez solucionada la avería en conductora, Palmarito no funciona por nuevas afectaciones en su línea eléctrica.

Fuente de Información: Yadier Ruiz, director del Despacho Provincial de Carga

Garantizan vitalidad de los servicios en hospitales villaclareños (1:40 p. m.)

Todos los hospitales de Villa Clara, menos el de Sagua la Grande, ya tienen electricidad a partir del microsistema habilitado en la provincia, tras el nuevo colapso del sistema electroenérgetico nacional reportado a las 11:05 a. m.

Aportan energía en estos momentos varios emplazamientos de la generación distribuida de Santa Clara, Remedios, Placetas, Cifuentes, Sagua la Grande y Calabazar de Sagua, además de la hidroeléctrica Hanabanilla, que funciona con limitaciones.

Fuente de información: Damián Jiménez, director técnico de la Empresa Eléctrica en Villa Clara

Comienzan a funcionar grupos de generación distribuida (12:40 p. m.)

Ya tiene servicio el circuito 194 de Santa Clara que sostiene al Hospital Nuevo, el Materno y el Pediátrico.

En proceso de arranque los emplazamientos de la generación distribuida en Santa Clara, Sagua la Grande y Calabazar de Sagua.

Ya está en línea la hidroeléctrica Hanabanilla que funciona con limitaciones.

El objetivo inmediato es llegar con energía al resto de los hospitales de Santa Clara, Sagua, Remedios, Placetas y Caibarién.

En estas circunstancias del nuevo colapso del sistema electroenergético nacional, no es posible sincronizar ninguno de los 11 parques solares de Villa Clara.

Fuente de Información: Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia.

Activan protocolos para recuperación en Villa Clara (12:15 p. m.)

Villa Clara procede ahora mismo a iniciar el arranque de varios de sus emplazamientos de la generación distribuida en Santa Clara, Sagua la Grande y Calabazar de Sagua, tras el nuevo colapso del sistema electroenergético nacional registrado a las 11:05 a. m. de hoy martes.

El objetivo inmediato es ofrecer servicio a todos los hospitales de la provincia y luego a otros objetivos claves como los principales bombeos de agua, según Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga.

Ruiz añadió que se intentará activar la hidroeléctrica Hanabanilla que por roturas en uno de sus dispositivos debe aportar energía con limitaciones.