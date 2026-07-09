Villa Clara al calor del 26

La prestación de servicios hasta las 10:00 p. m. en todos los establecimientos del centro histórico, desfiles de moda y actividades culturales y recreativas para niños, adolescentes y jóvenes deben convertirse en parte del día a día de la ciudad, coincidieron Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, durante un chequeo a las obras que avanzan en la capital provincial.

«No vamos a detenernos, tenemos que seguir adelante pese al genocida cerco petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano», insistió Morfa González al dialogar con obreros, ingenieros y especialistas a cargo de las labores constructivas y de embellecimiento.

Asimismo, la secretaria destacó que cada acción busca incidir en el bienestar de los pobladores de la urbe villaclareña, en un contexto de celebración por el aniversario 337 de la fundación de la ciudad y la conmemoración moncadista.

Osmany García López, presidente de la Asamblea Municipal (AMPP) del Poder Popular, explicó que el proceso incluye el remozamiento de servicios emblemáticos como las dos hamburgueseras, La Casa del Perro Caliente, el Café Literario, las dos chocolateras y La Marquesina, que vuelve a abrir sus puertas al público.

También se trabaja en los hoteles Central y América, y en el Coppelia, donde se ejecuta una reanimación prácticamente capital de la planta baja para que el 15 y el 26 de julio estos centros muestren una mejor cara al servicio de la población.

El Boullevard de Santa Clara comenzará a prestar servicios hasta horas de la noche, trascendió durante el recorrido, con un redimensionamiento de locales que busca darle vida tanto diurna como nocturna al espacio; junto a ello, se avanza en el alumbrado público, el remozamiento del mobiliario urbano del Parque Vidal, la jardinería y el cambio de matriz energética en todos los centros donde sea posible, para garantizar el funcionamiento en horario nocturno.

García López informó que se discuten temas sensibles como la apertura de la esquina de la calle Cuba, un planteamiento recurrente del pueblo, para lo cual se trabaja con la Dirección de Patrimonio, la Dirección de Turismo y su Inmobiliaria en la búsqueda de reforzamiento estructural y en la decisión final sobre el destino de ese espacio.

Se proyecta, además, la recuperación del antiguo Salón del Dor, que albergaba la CTC Provincial, mediante un proyecto con Palmares para convertirlo en un ocio club con diversos servicios.

El presidente de la AMPP subrayó la importancia del encadenamiento con nuevos actores de la economía para mejorar el centro histórico de la ciudad, que bien lo merece; «lo que estamos buscando, en saludo al 26 de julio y al 15 de julio, es devolver la calidad de los servicios, animar y darle vida fundamentalmente a estos centros principales de la ciudad de Santa Clara», afirmó.

El ajetreo constructivo que hoy caracteriza a Santa Clara persigue perfeccionar y diversificar las prestaciones al pueblo en el contexto de la celebración por el 337 aniversario de la ciudad y la conmemoración del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.