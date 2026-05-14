Villa Clara: Actualización de la situación electroenergética

Actualización de la situación electroenergética en Villa Clara (4:30 p. m.)

La mayoría de los villaclareños continúan a oscuras esta tarde de jueves, muchos de ellos desde el día de ayer, reconoció Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia.

«La generación de electricidad en Cuba es muy inestable a esta hora, más del 60% del país se encuentra sin servicio, el déficit supera los registrados en las últimas semanas», dijo Ruiz.

Como fue informado en anteriores reportes, el estado cubano decidió autorizar con su escaso combustible diésel y fuel de reserva, la activación de los grupos electrógenos de generación distribuida de Santa Clara Industrial y Calabazar de Sagua, con el objetivo de faciltar la conexión con el oriente, tras la caída parcial del sistema electroenergético nacional desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

«En este escenario extremo también ha sido limitado el aporte de los parques solares», reiteró Ruiz, e insistió en que no resulta posible rotar circuitos.

«Mantenemos con servicio los hospitales, las estaciones de bombeo de agua Minerva-Ochoíta y Palmarito en Santa Clara y un mínimo de otros objetivos estratégicos del territorio», afirmó el funcionario.

«Es una situación muy compleja por las salidas del sistema de Felton, Guiteras y otras termoeléctricas, ya sea por avería o mantenimiento, también por la falta de combustible para sostener la generación distribuida», destacó el director del Despacho Provincial de Carga.

«Vivimos una jornada en Villa Clara con apagones más prolongados que los registrados en los últimos días, incluso están en avería a esta hora 5 circuitos primarios y se reportan más de 200 afectaciones secundarias y de servicio, informó Ruiz.

Seguimiento informativo a la situación electroenergética en Villa Clara (10:30 a. m.)

Cuba decidió autorizar con su escaso combustible diésel y fuel disponibles, la activación de los grupos electrógenos de generación distribuida de Santa Clara Industrial y Calabazar de Sagua, aseguró Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en Villa Clara.

«Con ello buscamos facilitar la conexión con el oriente del país, a oscuras luego de un nuevo fallo reportado en la central Antonio Guiteras de Matanzas, que provocó la desconexión parcial del sistema electroenergético en la región centro oriental del país», afirmó Ruiz.

Ya está restablecida la red 110 KV desde Pinar del Río hasta las Tunas, y la 220 KV hasta Ciego de Ávila, destacó el especialista. Al cierre de esta información, 10:30 a. m de hoy jueves 14 de mayo, continuaban a oscuras 144 circuitos de Villa Clara, y el déficit ascendía a esa hora a 131 MW.

El director del Despacho de Carga en la provincia informó que por el momento no será posible rotar circuitos, muchos de ellos apagados desde ayer.

Y ratificó Ruiz: «solo mantenemos con servicio los hospitales, las estaciones de bombeo de agua Minerva-Ochoíta y Palmarito en Santa Clara y un mínimo de otros objetivos estratégicos del territorio».

El funcionario reiteró que «nuestros parques solares operan con muchas limitaciones para tributar energía al SEN en este escenario extremo, la situación debe mejorar una vez que se restablezcan las termoeléctricas disponibles en el oriente cubano».

«Será otra jornada en Villa Clara con afectaciones tan o más prolongadas que las vividas en las últimas semanas, por averías y mantenimientos en varias de nuestras termoeléctricas y la falta de combustible, debido al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba», manifestó el funcionario.