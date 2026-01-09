Vicepresidente cubano realiza visita de trabajo a Villa Clara

En la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (EPICAI), inició este viernes su visita de trabajo a Villa Clara el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa.

Aquí, el también miembro del Buró Político del Partido, intercambió con directivos y trabajadores acerca de la producción de esponjas, destinadas fundamentalmente a la cosmética, y cuyo proceso industrial se realiza íntegramente en esta reconocida empresa de la Villa Blanca.

Acompañado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, Valdés Mesa se interesó además, por el salario que perciben los pescadores y los trabajadores de la industria.

