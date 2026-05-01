Vicepresidenta del Parlamento cubano intercambia con delegados del Poder popular en Villa Clara

Al debate,que tuvo lugar en el Salón Plenario del Gobierno Provincial de Villa Clara, asistió además, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia Susely Morfa González; la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, así como representantes de los grupos de trabajo comunitario integrado de la capital provincial.

Osmany García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara, explicó que el territorio avanza en la reanimación de patios y parcelas, organopónicos, autoconsumos y ferias agropecuarias comunitarias con el apoyo de actores locales.

«La imagen y la higiene comunal, y la recuperación de parques y microparques que deben convertirse en una fiesta para los más pequeños todos los días también tienen que constituir uno de los objetivos cardinales de este empeño, en el cual también intervienen los nuevos actores de la economía», subrayó García López.

Explicó que transformar las áreas comunes de los edificios multifamiliares, debe ser hoy una prioridad, al mismo tiempo resaltó el funcionamiento de la moderna solinera, inaugurada recientemente en las inmediaciones del Consejo Popular Virginia, de Santa Clara, una estación de energía limpia donde hoy acude el pueblo de manera constante.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, al intervenir frente al auditorio, aseguró que «ante el escenario actual, la unidad en los barios donde viven las cubanas y cubanos es lo más importante, es lo primero que tenemos que defender», apuntó.

«Tenemos que propiciar que nuestra gente opine, proponga, que se sienta partícipe de cada acción que se haga para mejorar el entorno donde se desarrolla y construye su proyecto de vida», enfatizó Mari Machado.