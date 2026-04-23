Vice primer ministro cubano evalúa programas productivos en Quemado de Güines

El vice primer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, realizó este miércoles una visita de trabajo al municipio de Quemado de Güines, con el objetivo de comprobar los avances en la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional (SSAN) en este territorio villaclareño.

En la reunión participaron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio, directores de organismos y entidades, así como representantes de las bases productivas y presidentes de los consejos populares.

El también miembro del Comité Central del Partido evaluó en el municipio villaclareño la implementación de 18 programas productivos contemplados en dicha ley. En declaraciones a nuestra emisora, Tapia Fonseca compartió su impresión sobre los logros y retos que enfrenta el territorio en este ámbito:

«Es necesario consolidar las responsabilidades que tienen los organismos en cuanto a la ley de Soberanía Alimentaria, la cual define claramente las acciones que les corresponden. Yo creo que medir esos impactos, evaluar de manera concreta cómo esos organismos se vinculan con los productores y los atienden, es un reto que tenemos por delante en las condiciones actuales».

«De manera concreta, puedo decir que hay un trabajo favorable en el territorio en cuanto a la producción de alimentos, pero que tiene que seguir perfeccionándose con el objetivo de producir más y bajar los precios de lo que hoy le ofrecemos a la población», agregó.

Durante la actividad se prestó especial atención al desarrollo de la nueva modalidad de comercialización agropecuaria, que paulatinamente se implementará en todo el país y en la cual Quemado de Güines participa como primer municipio de Villa Clara en esta experiencia.

La ocasión permitió además revisar de forma crítica asuntos como los impagos, la entrega de tierras ociosas en usufructo, los créditos bancarios y las trabas burocráticas que aún afectan el desempeño económico local.

La agenda de trabajo concluyó con la visita del vice primer ministro al polo platanero ubicado en Lutgardita. Allí se acordó incrementar las plantaciones con 30 hectáreas adicionales en el próximo trimestre. Sobre el desempeño de este enclave productivo, Tapia Fonseca aseveró:

«Este es un colectivo laboral que, todos los meses, ha ido consolidando el trabajo y eso se se evidencia en las plantaciones, en los niveles de venta y comercialización de los productos agropecuarios. Esta es un área con un potencial productivo que, con el apoyo del gobierno central, el Ministerio de la Agricultura y la provincia, ha ido incrementando sus resultados».

‌Además, señaló que el municipio «tiene un magnífico suelo, y apreciamos que ya hay un resultado y que pueden seguir incrementando los niveles productivos».

Fotos: Daniela Beatriz Artiles Rivero