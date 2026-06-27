Inicia temporada de verano con propuestas recreativas, deportivas y culturales (+Audio)

Inauguraron en Villa Clara el Festival Deportivo Escolar como parte del inicio del verano 2026

Consejos populares y combinados deportivos acogen a los atletas escolares y juveniles ante la imposibilidad de realizar los Juegos Nacionales.

El relevo del movimiento deportivo cubano en competencia a nivel de municipio y provincia hasta el 15 de julio, según reporta Osmani Valdés, de la redacción deportiva de CMHW.

Este 27 de junio en Santa Clara, acontecen múltiples iniciativas culturales y recreativas para celebrar el inicio del verano 2026.

En todos los Consejos Populares se realizan actividades previstas.

La actividad central tiene espacio en diversos escenarios de la ciudad: el Parque Vidal, el Zoológico, el Parque Arcoiris y áreas exteriores del Sandino.

En la mañana, en los diversos espacios programados, se desarrollan juegos de participación.

También exhibición de deportes de combates, animación y actividades infantiles.

Acontece una feria gastronómica con actores estatales y no estatales.

En la tarde-noche continuarán en todas las comunidades actividades del proyecto de juegos deportivos comunitarios "Mi comunidad activa y saludable".

Para la noche se anuncian actividades dedicadas a los jóvenes en las áreas exteriores del Parque Vidal, concierto de Vania Borges en el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano. Abiertos los Cabaret de ARTEX y Cubanacán y Noche Santaclareña alrededor del Parque Vidal.

Cultura y recreación en verano 2026

La agenda nacional contempla este sábado proyectos infantiles comunitarios en los centros de Artex EntreDos, Artehabana y Bulevar 66, ubicados en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana.

Además, tendrá lugar un pasacalle, de Galiano a Prado, con la participación de la Comparsa Los Componedores de Batea y Carnavaleando y sus Muñecos.

Ruedas de Casino animarán la concurrida arteria, donde también habrá espacio para el talento de caricaturistas colaboradores de las publicaciones humorísticas Palante y Dedeté.

El Boulevard de San Rafael acogerá además la presentación del libro de historietas Tonito, con ilustraciones del artista visual Alexis Gutiérrez Gelabert, mientras que en el cine La Rampa se prevé la proyección del animado Festín con Pipo y Federico, junto a un concierto de la cantautora Enid Rosales.

La programación, que reafirma su compromiso con la recreación sana y la promoción de la cultura nacional, invita a disfrutar de música en vivo, ferias artesanales, ofertas gastronómicas y talleres creativos en los centros culturales y tiendas de la empresa Promociones Artísticas y Literarias Artex S.A.

Esta propuesta busca integrar a la familia cubana en espacios que combinan el entretenimiento con el rescate de las tradiciones, por lo cual se han diseñado actividades para atender a diversos públicos, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, según una nota de prensa.

A lo anterior se suma la Asociación Hermanos Saíz (AHS), con un catálogo artístico y deportivo cuya campaña exhibe el lema «Lo mejor eres tú, a nuestro estilo y con flow».

Según explicó el presidente nacional de la organización, Yasel Toledo, la iniciativa llegará hasta comunidades, instituciones laborales y sitios históricos de toda Cuba, con el objetivo de promover tales espectáculos en escenarios de limitado acceso al arte y la cultura.

Música, artes escénicas y proyectos permanentes en las sedes de la organización forman parte de la propuesta de la AHS, que se enriquece con actividades físicas y recreativas.

Todo un despliegue cultural para vivir en familia en Cuba este periodo del año, a ritmo de la más diversas expresiones artísticas.