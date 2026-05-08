El INIVIT vuelve a alzar la bandera de Vanguardia Nacional

En acto efectuado en el teatro del Comité Municipal del Partido en Santo Domingo, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) reconoció el esfuerzo y la dedicación del colectivo de la entidad que a diario supera los más disímiles obstáculos.

Al recibir la condecoración, Maryluz Folgueras Montiel, directora general del Inivit, se refirió al trabajo realizado durante el año 2025 , así como a las proyecciones futuras, donde la creatividad, la innovación, la generalización de los resultados científicos y el vínculo con el sector productivo, sobresalieron en el aporte de sus trabajadores al desarrollo del programa de alimentos en Cuba.

En la ceremonia, el centro científico también recibió la Orden Lázaro Peña de I Grado, al igual que los trabajadores Maryluz de la Caridad Folgueras Montiel y Victor Reinaldo Mederos Vega, mientras que la propia distinción, pero de III Grado la obtuvo Carmen Pons Pérez.

Asimismo, la ingeniera Dania Rodríguez del Sol recibió la Réplica del Carné de Innovador del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por sus aportes dentro del Inivit.

Gisela Miranda Ibargollín, secretaria general del Sindicato Provincial de los Trabajadores Agropecuarios Forestales y Tabacaleros, pronunció las palabras finales del acto, en las que extendió las felicitaciones a todos los hombres y mujeres de la entidad y los exhortó a seguir obteniendo logros aún bajo difíciles condiciones.

Ubicado en el municipio de Santo Domingo, el INIVIT ha recibido la bandera de Vanguardia Nacional en los últimos 31 años debido a sus resultados en la investigación, desarrollo y producción de semillas en viandas tropicales y fruta bomba, con una trayectoria destacada entre los centros científicos del país.