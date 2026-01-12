Universidad Central, ratificar la excelencia, el mayor homenaje a Fidel en su Centenario (+Audio)

Ratificar la condición de excelencia en el año que comienza es el propósito mayor de directivos, claustro, trabajadores y alumnos de la Universidad Central en el año que comienza.

La casa de altos estudios cuenta con más de 3 mil alumnos en el curso diurno, y unos 4 mil en cursos por encuentro, con 51 carreras universitarias, 23 programas doctorales, 44 programas de maestría, con más de 20 mil maestrantes, doctorantes, diplomados y jóvenes formados en otros cursos.

Una institución que, a pesar de serias dificultades, sigue construyendo el futuro de la formación de los profesionales de la región central del país, un gran desafío que sólo se vence con voluntad y entrega, como afirma el Doctor Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la casa de altos estudios.

«En el curso diurno tenemos unos 3 mil 800 estudiantes, unos 4 mil en cursos por encuentro, y en total suman más de 8 mil alumnos, insertados en 51 carreras universitarias, 23 programas doctorales, 44 programas de maestrías, seis especialidades de las nuestras tienen elementos de posgrados, y contamos con cerca de 20 mil maestrantes, doctorantes, diplomados y cursos de forma general», señaló el directivo.

Más adelante, enfatizó: «El factor clave para estos logros, radica en la entrega del claustro y los trabajadores, a pesar de la situación de transporte, eléctrica, carencia de combustible. La idea esencial es continuar la formación de profesionales revolucionarios en el centro de Cuba, continuar con la universidad abierta», sentenció.

La Doctora Neibys Casdelo Gutiérrez, vicerrectora de formación de Pregrado de la Universidad Central (UCLV como se le conoce por sus siglas) señala que la institución avanza y se erige como paradigma del país.

«Nos debemos a la formación de profesionales de la región central, con 51 programas de carreras y once programas de educación superior de ciclo corto, cubrimos las cinco provincias centrales con gran estabilidad y una alta muldisciplinariedad, en este curso hubo presencialidad, lo que permite el proceso de formación integral de los jóvenes con la formación académica y actividad extensionista, con proyección social».

Y añadió la vicerrectora: «Somos centro rector de seis programas de carreras universitarias y tres programas de educación superior de ciclo corto, trabajamos en el perfeccionamiento del Plan de estudio E, tuvimos el año 2023 y 2024 con procesos de evaluaciones externas, y en el 2025, cuatro carreras: Psicología, Ingeniería civil, Ingeniería Informática y Química adquirieron la condición de excelencia, con lo cual ya suman 31 carreras con esa categoría de las 41 acreditadas».

El Doctor en ciencias Raciel Lima Orozco, vicerrector de investigación, innovación y posgrado, señala que la casa de altos estudios villaclareña comienza el 2026 con un rico aval de proyectos y resultados científicos que aportan tanto a la región central, como al resto del país, en sectores claves.

«Gestionamos más de 400 proyectos de investigación, de ellos 85 internacionales, más de diez con término de referencia, lo que permite articular la investigación científica con la formación de Recursos Humanos».

Informó que se han atraído más de 50 millones de pesos para sistemas productivos de Villa Clara con proyectos de ciencia e innovación, desde programas territoriales, nacionales, internacionales, entre ellos con alta prioridad, la producción de alimentos «y formamos más de 40 doctores, por otra parte, ratificamos la categoría de excelencia en la formación en ciencia y posgrado, una producción científica de más de 350 artículos, contamos con productos insignes consolidados en el mercado, entre ellos el Vitrofural, también hemos formado doctores extranjeros, hemos logrado productos en la planta de cemento en el complejo CIDEM con contratación de esos servicios, disponemos de registros informáticos y no informáticos, transferimos varias tecnologías y esperamos extender nuestras áreas», acotó Lima Orozco.

Este será el curso del Centenario del Comandante en Jefe, una razón que une a trabajadores, profesores, alumnos y dirigentes de la institución villaclareña a la que tantas veces vino Fidel y donde el Che recibió su título de Doctor Honoris Causa en Pedagogía. De ahí que ratificar la condición de excelencia es un compromiso con la historia y con el futuro,

Para el Doctor Barranco, «en este curso dedicado al Centenario de Fidel, vamos a seguir acreditando carreras, programas de doctorados, maestrías, haciendo más ciencia, más convenios internacionales, colaboración internacional, y tendríamos los resultados de la junta de acreditación nacional, donde aspiramos ratificar la excelencia».

Para Raciel en este 2026 el desafío mayor es «mantener los niveles de publicación científica, nos permiten desarrollar la base de introducción de resultados y generalización, mantener por encima de 350 publicaciones en bases de datos de prestigio, avanzar en proyectos de innovación, transferir esas tecnologías al sector de la producción y de los servicios, desarrollar tecnologías con el sector empresarial, por ejemplo, en la Refinería de Petróleo de Cienfuegos, EPICAI, en Caibarién para la producción pesquera, con energías renovables, asimismo, el sector de la producción de alimentos, Construcciones Telecomunicaciones, aspiramos seguir desarrollando Inteligencia Artificial, fomentar el trabajo de las Brigadas Técnicas Juveniles, y de la Red de jóvenes Doctor José Luis García Cuevas, y fomentar proyectos de desarrollo e innovación, tenemos más de 50 millones de pesos captados para el sector producción de alimentos y más de 100 millones en lo que hemos hecho en otros sectores».

Entretanto, la Doctora Neibys asevera: «Nosotros debemos graduar alrededor de mil estudiantes en julio en la graduación del Centenario, graduaremos profesionales de los dos niveles, carreras y ciclos cortos que impactan, hay formación posgraduada, una fortaleza de nuestra institución es que todas las ramas del conocimiento tienen garantía de una formación académica posgraduada».

Y agregó: «En el 2026 tenemos la alta responsabilidad de mantener estándares de calidad, que mostramos en la evaluación externa, proceso que asumimos con mucho compromiso por lo que representa la UCLV para la educación cubana, lo que se diga de la UCLV es Cuba en el mundo; por tanto trabajamos para seguir siendo referente en nuestro país y más allá, internacionalmente por los resultados de todo nuestro proceso, algo que nos llena de motivaciones y orgullo», culminó.