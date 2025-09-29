Una jornada para reconocer a los hacedores incansables

Al decir de la presidenta del buró provincial de esa asociación Liutmila Domínguez Rodríguez, esta es una celebración esperada, que inicia el primero de octubre, en el transcurso de la cual en Villa Clara, atemperada a los actuales tiempos, se llevará a cabo el reconocimiento de hombres y mujeres que brindan un destacado aporte a la batalla económica y desde sus puestos de trabajo ponen su capacidad e ingenio al servicio del presente y del futuro.

Informó que dentro de las actividades previstas está la entrega de la condición colectiva e individual «8 de Octubre», máxima categoría que otorga la Asociación a los innovadores y colectivos más destacados en el cumplimiento de su misión, además del reconocimiento a todas las entidades con actividad innovadora.

Un momento especial será la premiación a los Innovadores de Mayor Impacto Económico y Social correspondiente al 2025, donde la provincia está presente en cuatro de esos lauros correspondientes a las empresas Geominera del Centro, Eléctrica y textil "Luis Augusto Turcios Lima" (SAREX), así como el Hospital Universitario "José Luis Miranda".

Precisó Liutmila que esta será una jornada diferente y para que en cada colectivo laboral no falte ese momento de distinguir el pensamiento creador, destacar los logros de sus miembros en el quehacer innovador y cerrar el programa al final de octubre con el tradicional taller del Che, auspiciado por la cátedra honorífica homónima.