Un homenaje a la dedicación del trabajador azucarero de Villa Clara en su día

La Empresa Agroindustrial Azucarera "Ifraín Alfonso", en el municipio de Ranchuelo, servirá de sede provincial al dulce jolgorio.

Las difíciles condiciones que signan la vida económica y social del país no impedirán que los trabajadores agroazucareros, como cada año, festejen la jornada por el 13 de octubre. Celebración que servirá para el reconocimiento sincero a la dedicación, esfuerzo, constancia y resiliencia de quienes dedican su vida a una agroindustria clave en la historia de la nación.

El momento será oportuno para entregará la distinción "Jesús Suárez Gayol" por años de labor ininterrumpida en el sector, mientras un momento especial se reserva para aquellos colectivos que, con increíble perseverancia, han brindado meritorio aporte.

La celebración servirá además como plataforma para convocar a intensificar las labores en las diferentes áreas para asegurar el inicio de la contienda en la fecha fijada en el calendario.

Y en esta jornada no podemos dejar de evocar nombres que ponen en lo más alto el quehacer de los trabajadores del sector, Héroes del Trabajo de la República de Cuba, entre ellos a Eufemio Navas Rodríguez y Jacinto Tranquilino Ríos, que ya no están entre nosotros, José Manuel Figueroa Alonso, Pepe, y Rafael Primitivo Santana Torres, Chicho, ambos en Corralillo, así como a Juan Gualberto Guedes Pérez, en Ranchuelo, para los cuales nuestra gratitud y felicitación.

En conclusión, es el día en que el sudor de meses se transforma en medallas, donde la experiencia de veteranos como los cincuentenarios y los Héroes del Trabajo se erigen como faro para las diferentes generaciones

Esta conmemoración reafirma que, a pesar de los desafíos, la constancia y el esfuerzo colectivo de los agroazucareros continúa siendo dulce motivo de orgullo para la provincia.