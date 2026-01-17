Un fallecido y 14 lesionados en accidente de tránsito masivo en Autopista Nacional

El suceso ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. cuando un microbús de la marca Chapa, con placa W008980 —procedente de La Habana y con destino a Camagüey—, perdió el control y se volcó, tras varias vueltas en la vía.

Según declaraciones preliminares del conductor, la causa fue haberse quedado dormido al volante.

De inmediato se activó el Sistema Integrado de Urgencias Médicas. Las víctimas, integrantes del grupo musical Velito, el Bufón, recibieron los primeros auxilios en el policlínico Juan Bautista Contreras Foule del municipio de Ranchuelo. Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro de Santa Clara para continuar su atención médica.

En diálogo con la ACN, el teniente coronel Heriberto López Pérez de Prado, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, confirmó la categorización del hecho como accidente masivo debido al número de víctimas y detalló la labor de los equipos de rescate.

Se presentaron en el lugar el general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara, y el coronel Orelvis Fernández Puig, al frente de la Jefatura Provincial del Ministerio del Interior (MININT) en Villa Clara, además de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, Susely Morfa González, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente.

Este lamentable incidente se produce en un contexto donde la accidentalidad vial representa un serio desafío para Villa Clara. Según los últimos reportes oficiales, la provincia cerró 2025 con un acumulado superior a los 500 accidentes de tránsito, cerca de un centenar más que en igual período del año 2024.

