Un espacio de energía limpia en áreas del Sandino

Con un respaldo de 20 kilovatios (kW) en batería y 18 paneles solares, el sistema fotovoltaico contará con una potencia instalada de 12 kW, según confirmó Leandro Prada Santana, administrador de mipyme Leos y líder del proyecto.

Prada Santana explicó a la prensa que las obras constructivas avanzan en tiempo récord y que el objetivo principal es apoyar la zona de los 12 plantas en la elaboración de alimentos.

«Queremos que salga para el día 24 e inaugurarla en conmemoración al 26 de Julio, ya que nuestra provincia resultó destacada por la fecha», subrayó.

La nueva solinera ofrecerá servicios totalmente gratuitos a la comunidad, como la elaboración de alimentos, la recarga de teléfonos móviles y otros equipos como ventiladores. El horario de funcionamiento está previsto de 7 de la mañana a 7 de la noche.

El arquitecto Osmel Pino Núñez, al frente del diseño y ejecución de la obra, subrayó que la solinera incluirá espacios diseñados para brindar una atención integral a la población.

«Como propósito final tenemos la prestación de servicio a la comunidad. Crearemos en el área una cafetería, además de escenarios con bancos, luminarias, jardinerías, zonas de ocio y canchas deportivas para los niños y niñas. La intención es cambiar el entorno y esperamos que la población lo acepte y lo apoye».

Gracias a la unión entre los trabajadores de la mipyme Leos, los pobladores de la zona y empresas locales, el área ya luce transformada. Los más pequeños han comenzado a disfrutar del espacio, donde se limpiaron escombros y se habilitaron canchas de fútbol y de básquet.

Los pequeños Michel y Daniel, quienes ya disfrutan del nuevo entorno, compartieron su experiencia con alegría.

«Entre todos limpiamos la basura para poder jugar, los niños y los mayores», comentaron.

«Me siento muy contento y muy agradecido con los vecinos, los cuales han apoyado la obra que estamos haciendo porque saben que va a ser en beneficio del pueblo», concluyó Prada Santana.

La nueva solinera del Sandino promete no solo ser una fuente de energía renovable, sino un punto de encuentro y recreación para la comunidad.

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