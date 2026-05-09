Un domingo para homenajear a mamá

Y aunque ese reconocimiento debe ser todos los días del calendario, se distingue uno especial, escogido el segundo domingo de mayo.

Para nosotros los cubanos se convierte en un acto de equilibrio entre el corazón que quiere reunirse y una realidad que impone su sello.

Este 10 de mayo de 2026, marcará diferencias, pero no dejará de ser una jornada teñida de sentimientos y amor por nuestras madres.

Una fecha nacida en Cuba hace más de cien años, ritual convertido en un símbolo nacional, en el que las rosas y en particular el clavel rojo y blanco, constituyen el regalo por exelencia.

En este convite de profundo amor todos bendicen a sus madres y se funden el afecto y la fe, la creatividad se vuelve una forma de resistencia.

Y el rostro más amargo de la celebración lo encarnan los hijos que no podrán abrazar a sus madres este domingo por diversas razones. No obstante, será un día de felicidad.

Y es verdad que enfrentamos un montón de restricciones que golpean, pero ello no impedirá honrar a nuestras madres.

En los cementerios, las flores blancas seguirán llegando a las tumbas y en los hogares se escenificarán encuentros atemperados al escenario en que vivimos, el amor filial seguirá siendo el vínculo más poderoso, el hilo invisible que nos une a todos.

La felicitación para todas las madres, grandes heroínas de la vida.