Últimas noticias sobre la situación electroenergética en Villa Clara (+Audios)

Continúa crítico el servicio eléctrico en Villa Clara, a pesar de restablecimiento del SEN (6 p. m.)

A esta hora, solo 27 de más de 160 circuitos de la provincia cuentan con electricidad, a partir de una disponibilidad de 25 MW.

El director del Despacho de Carga Yadier Ruiz confirmó a CMHW que ya se llegó con energía a Corralillo, el único municipio que no recibía servicio desde el colapso del SEN en la mañana del miércoles.

Se espera que en el transcurso de la noche se incorporen más circuitos, en dependencia de la generación distribuida y el aporte de termoeléctricas como la Antonio Guiteras, que van subiendo cargas.

En este escenario no es posible aplicar estrategias para la rotación de circuitos.

Villa Clara con 32 MW de disponibilidad

Sobre las 12:30 p. m., 36 circuitos en la provincia cuentan con servicio eléctrico, con alrededor de 32 MW de disponibilidad.

«Ya se pudo dar servicio a la cabecera municipal de Manicaragua y se trabaja para llegar a Mataguá. En Corralillo, tiene corriente Rancho Veloz, pero todavía la cabecera municipal permanece a oscuras. Se coordina con la provincia de Matanzas para dar servicio desde la subestación de Hoyo Colorao», informó Eduardo Enrique Pérez Reyes, director de la Empresa Eléctrica en la provincia.

En estos momentos no existe un patrón de rotación de circuitos: el servicio depende de la disponibilidad, añadió.

Persiste compleja situación electroenergética en Villa Clara: priorizan restablecimiento paulatino

De acuerdo con el reporte matutino del director de la Empresa Eléctrica, Villa Clara se encuentra operando con una capacidad limitada. «En estos momentos, el territorio solo dispone de 30 Megawatts (MW) para brindar servicio», explicó Pérez Reyes.

Esto da como resultado que solo 37 de los más de 160 circuitos en el territorio cuenten con energía en la mañana de hoy.

El reporte oficial detalla que municipios como Corralillo permanecen completamente sin servicio, mientras que en Manicaragua solo se pudo alimentar la línea del circuito 332 durante la madrugada. En ese periodo, se logró servir a 40 circuitos con 67 MW, pero la disponibilidad de generación disminuyó con el inicio de la mañana.

Pérez Reyes aclaró que Villa Clara está enlazada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). «En la medida de la disponibilidad de generación que se brinde a nivel nacional, el servicio se restablecerá de forma paulatina», aseguró.

El plan de restablecimiento priorizará los circuitos que no recibieron electricidad durante el horario nocturno.

