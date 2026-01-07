Últimas noticias sobre el abasto de agua a Santa Clara (+Audio)

Así dijo el ingeniero, Lisardo Gonzalez, delegado de los Recursos Hidráulicos en el centro del país.

«Con una bomba de menos demora el llenado del tanque elevado ubicado en la Autopista Nacional, los ciclos por tanto se alargan y el servicio dura menos en los barrios», reconoció.

El funcionario aseguró que se ha movilizado otra vez al grupo de la empresa de Servicios Ingenieros de la Delegación de Recursos Hidráulicos para contribuir a un mejor manejo operacional y de las válvulas en los tres sistemas de abasto de agua a Santa Clara.

«Ese apoyo, con personal especializado, transporte y otros recursos, ha permitido mejorar el servicio en la ciudad en los últimos días y enfrentar otros imprevistos como las interrupciones eléctricas y variaciones del voltaje, sobre todo en Palmarito».

