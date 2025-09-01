UCLV por un nuevo curso de aprendizaje, diálogo y transformación (+Audio)

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), orgullosa de su historia, comprometida con el presente y abierta al futuro, inició el curso escolar 2025-2026, y se llenó de alegría y esperanza con la entrada de sus alumnos en más de 50 carreras, quienes se formarán como futuros profesionales del país.

El experimentado profesor de la carrera de Comunicación Social, doctor en ciencias Kirk Díaz-Guzmán dijo a la radio que siempre es un regalo el inicio de esta etapa y aseguró que los profesores están preparados para este nuevo desafío.

En el teatro de la casa de altos estudios se recibió a los estudiantes de nuevo ingreso en un curso retador, con la encomienda de formar profesionales de alta calidad profesional y humana.

Como un bonito detalle en este día especial, se presentó a los miembros de la Rectoría, el Consejo de Dirección y representantes de organizaciones políticas y de masas.

El doctor Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la casa de altos estudios, expresó entre otras ideas que la universidad es un espacio de aprendizaje, encuentro, dialogo, creación, y autodescubrimiento de hombres y mujeres útiles y comprometidos con la transformación social que demanda la Patria socialista.

Más adelante significó: «este es el curso del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, guía y brújula junto al legado de José Martí para transitar al futuro», y recordó que el líder de la Revolución convocó a hacer en ese campus una gran ciudad universitaria que después llevaría el nombre de Abel Santamaría Cuadrado.

Asimismo puntualizó que «estamos convocados a librar una gran batalla ideológica que nos impone el enemigo y donde los jóvenes son el blanco principal».

Resaltó el doctor Barranco que este año el centro recibirá a la Junta de Acreditación Nacional para la evaluación externa donde este centro aspira a ratificar su condición de excelencia.

«Los convoco a grandes desafíos: prácticas innovadoras en el aprendizaje, el mejoramiento de condiciones de vida y trabajo, inserción en las redes sociales», añadió el directivo quien refirió que se mantendrán abiertas las tres sedes: la central, la pedagógica Félix Varela y la deportiva Manuel Fajardo, y comienzan cincuenta carreras, con más de 2 mil estudiantes de nuevo ingreso.

Señaló que «a pesar de las limitaciones económicas, esta es una Universidad con altos resultados científicos y de prestigio nacional, un sitio donde el Che Guevara recibió la condición de doctor honoris causa y donde dijo que la universidad no es de nadie, sino que pertenece al pueblo de Cuba».

El rector de la casa de altos estudios villaclareña ratificó que una vez más la entidad docente y científica será el epicentro de festivales de artistas aficionados, juegos deportivos Criollos, y donde los alumnos harán realidad sus sueños y proyectos, y encontrarán amigos y muchos, el amor de su vida.

«Disfruten cada momento de su vida universitaria, les damos la más cordial bienvenida: ¡UCLV, nuestra casa!».

📚La UCLV ofrece la bienvenida oficial a sus estudiantes de nuevo ingreso.

El histórico Teatro Universitario abre sus puertas para recibir una nueva hornada de jóvenes, que llegan ansiosos por cumplir sus sueños de convertirse en profesionales. #LaExcelenciaEsNuestra pic.twitter.com/soHemyEyKg — UCLV 🇨🇺 (@UCLVCU) September 1, 2025

Por su parte, Eduardo Estrada Soriano, estudiante de Física y presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad villaclareña, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y significó que la FEU siempre les abrirá las puertas para hacer realidad sus sueños.

En diálogo con esta reportera, muchos jóvenes manifestaron su optimismo por el comienzo de una nueva etapa en sus vidas que los marcará para siempre.