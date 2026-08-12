UCLV informa sobre proceso de matrícula para el curso 2026-2027

Curso diurno

Desde el 13 de agosto y hasta el 12 de septiembre, todos los estudiantes que obtuvieron carrera en el curso diurno y deben matricular en este período pueden acceder a la dirección https://sigenu.uclv.edu.cu e ingresar a la matrícula en línea ubicada en la primera sección de la página. Es preciso completar la totalidad de los datos solicitados en las cuatro secciones, incluida la colocación de una foto identificativa.

Este proceso en línea agiliza la matrícula presencial y permite crear las cuentas de usuario a cada estudiante de una manera más expedita. Para detallar todos sus pasos y esclarecer dudas de procedimiento, próximamente se ofrecerá un tutorial a través del propio portal web universitario y nuestras plataformas digitales.

A su vez, del 30 de agosto al 11 de septiembre se desarrollará la matrícula presencial de todos los estudiantes del curso diurno, hayan completado o no la matrícula en línea. A continuación se precisan las indicaciones por lugares de residencia.

Estudiantes de Villa Clara:

Los residentes en Santa Clara de las carreras pedagógicas realizarán este proceso en sus respectivas facultades de la sede Félix Varela. El resto de los estudiantes de la cabecera provincial lo hará en la sede Manuel Fajardo (Facultad de Cultura Física).

Por su parte, los estudiantes del resto de los municipios villaclareños realizarán la matrícula presencial en los centros universitarios municipales (CUM) de sus territorios.

Estudiantes de otras provincias:

La matrícula presencial será en los CUM de sus respectivos municipios. Los residentes en las cabeceras provinciales harán este proceso en las sedes centrales de las universidades correspondientes.

En todos los casos se deben presentar los siguientes documentos:

▪️ Carné de identidad en buen estado.

▪️ Tres (3) fotos iguales y actuales.

▪️ Original y copia del título de graduado o certificación de notas (se devuelve el original).

▪️ Los varones deben presentar la boleta original de cumplimiento del servicio militar activo (o, en su defecto, el anexo 1), o el aval del trabajo socialmente útil y el anexo 1 para los que hicieron esta modalidad.

Curso por encuentro y curso a distancia

La matrícula de estas modalidades de estudio se desarrollará del 31 de agosto al 11 de septiembre y también se organizará por lugares de residencia.

Los estudiantes de Santa Clara de las carreras pedagógicas completarán este proceso en sus respectivas facultades de la sede Félix Varela. El resto de los estudiantes de la cabecera provincial villaclareña realizará la matrícula presencial en la sede Manuel Fajardo (Facultad de Cultura Física).

Por su parte, la matrícula presencial de los residentes en el resto de los municipios se hará en los CUM correspondientes.

En todos los casos se debe presentar:

▪️ Carné de identidad en buen estado.

▪️ Tres (3) fotos iguales y actuales.

▪️ Original y copia del título de graduado o certificación de notas (se devuelve el original).

Exhortamos a los futuros estudiantes de la UCLV, así como a sus familiares, a mantenerse actualizados mediante nuestros canales oficiales y transmitir cualquier duda o inquietud. Además, ratificamos que las indicaciones sobre el inicio del curso 2026-2027 serán informadas oportunamente, siempre en consonancia con el actual contexto nacional.