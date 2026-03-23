UCLV informa sobre plan de plazas para el ingreso a la Educación Superior

El ingreso a la universidad consta de dos momentos diferentes:

La obtención de una plaza para la Educación Superior por alguna de las vías de acceso establecidas.

Realizar el proceso de matrícula convocado al inicio de cada curso académico por cada institución de Educación Superior (IES).

El proceso de obtención de plazas para ingresar a la Educación Superior se conoce habitualmente como proceso de ingreso.

Proceso de Ingreso

El proceso de ingreso a la Educación Superior en Cuba asume características diferentes, en dependencia del tipo de curso al que se desee ingresar: Curso Diurno, Curso por Encuentro y Educación a Distancia.

Curso Diurno

El Curso Diurno tiene como base la realización de las pruebas de ingreso y utiliza básicamente tres fuentes: estudiantes de preuniversitario, una vía conocida como concurso, y estudiantes procedentes de la Orden 18.

Estas tres vías de ingreso tienen su plan de plazas independiente, con un mecanismo de asignación bien definido.

Los estudiantes que acceden por la vía del preuniversitario, realizan las pruebas de ingreso cuando ya tienen aprobado el grado doce.

La vía de concurso se utiliza para: estudiantes que no obtuvieron plaza al terminar su grado doce, estudiantes que quieren cambiar de carrera, o egresados de la Enseñanza Técnico Profesional.

Los aspirantes por la vía de concurso y los que fueron beneficiados por la Orden 18, realizan previamente una solicitud de hasta 10 carreras y se presentan a las pruebas de ingreso en las mismas convocatorias que los estudiantes de preuniversitario.

Existen dos excepciones para acceder al curso diurno sin realizar pruebas de ingreso. Una excepción es para los estudiantes que han obtenido el mejor resultado en concursos provinciales o nacionales, ganadores de copas convocadas por la Universidad, integrantes de la preselección nacional de las Olimpiadas, u otros certámenes internacionales. La otra es para mejores graduados de la Educación Técnica Profesional (ETP) a nivel provincial por cada especialidad.

Para los estudiantes que acceden de manera directa por estas vías de excepción, existen mecanismos de asignación y otorgamiento bien determinados.

Curso por Encuentro

El acceso al Curso por Encuentro está disponible para cualquier ciudadano y no requiere la realización de pruebas de ingreso.

Los aspirantes deben llenar una solicitud de hasta tres carreras, además de entregar una foto y la certificación de estudios terminados.

El otorgamiento de las plazas asignadas para esta modalidad de estudios se realiza a partir del índice académico del nivel precedente.

En este caso, se reserva un grupo de plazas de cada carrera para ofertarlas a determinados organismos que han mostrado necesidades de superación de sus trabajadores. Estas plazas son distribuidas y otorgadas por estos organismos.

Proceso de Matrícula

El proceso de matrícula se realiza al inicio de cada curso escolar en la facultad o Centro Universitario Municipal (CUM) donde se cursará la carrera correspondiente. Para ello, es condición indispensable tener una plaza asignada por alguna de las vías explicadas anteriormente.

Para efectuar la matrícula se requiere la presentación de los siguientes documentos:

En todos los casos:

Carné de Identidad.

Certificado de Graduado o Certificación de Estudios Terminados (certificación de notas) en original y copia.

Para varones que ingresan al Curso Diurno:

Los estudiantes que cumplieron el Servicio Militar Activo (SMA) presentan la Boleta de cumplimiento del SMA.

Los estudiantes que no cumplieron el SMA presentan: Anexo 1 del Comité Militar sobre su situación militar y cumplimiento del Trabajo Socialmente Útil, firmado por el jefe de la entidad donde se realizó y por la Comisión de Ingreso Provincial.

Pincha aquí para descargar el plan de plazas correspondiente a cada una de las vías establecidas para el ingreso a la Educación Superior