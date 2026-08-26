UCLV informa sobre inicio y planificación del curso 2026-2027 (+Audio)

Durante las dos primeras semanas del período, la institución realizará el cierre del curso 2025-2026, y culminará los procesos de matrícula y ratificación de matrícula orientados por la Secretaría General.

El curso 2026-2027 comenzará el 14 de septiembre para los estudiantes de nuevo ingreso y el día 28 del propio mes para los de años continuantes. Las actividades docentes se desarrollarán en la modalidad semipresencial, que se alternará con algunas etapas presenciales planificadas por años académicos.

Para el primer período, la docencia presencial del curso diurno se ha organizado en tres bloques escalonados, con una duración de cuatro semanas en cada caso, como se precisa a continuación:

▪️ Bloque 1 (estudiantes de nuevo ingreso): del 14 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

▪️ Bloque 2 (estudiantes del año terminal): del 2 de noviembre al 27 de noviembre de 2026.

▪️ Bloque 3 (estudiantes de segundo y tercer años de todas las carreras, y estudiantes de cuarto año de Física, Medicina Veterinaria y Licenciatura en Educación Lenguas Extranjeras): del 11 de enero al 5 de febrero de 2027.

En todos los casos, las orientaciones para el cumplimiento de las actividades semipresenciales en los lugares de residencia serán emitidas por los colectivos de carrera. Asimismo, los estudiantes se vincularán a la Red Juvenil Comunitaria y a tareas de impacto económico y social en beneficio de los territorios.

El curso por encuentro y el curso a distancia recibirán las indicaciones específicas de sus claustros docentes. Las particularidades para la continuidad en el segundo período del curso 2026-2027 —previsto de marzo a julio— se informarán oportunamente de acuerdo con las condiciones del momento.

El Consejo de Dirección de nuestra casa de altos estudios, de conjunto con las autoridades políticas y gubernamentales implicadas, coordina los aseguramientos logísticos para el inicio de las actividades docentes y el paulatino retorno al campus universitario. Los pormenores al respecto serán comunicados en los próximos días a través de los medios de comunicación universitarios y las plataformas digitales institucionales.

A pesar del complejo contexto nacional, marcado por el recrudecimiento del bloqueo energético, económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, la UCLV ratifica a los estudiantes y sus familias que se han adoptado las medidas pedagógicas y organizativas para que la formación académica siga cumpliendo los estándares de calidad de una institución de Excelencia.