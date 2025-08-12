UCLV informa sobre el inicio del curso 2025-2026 en su colegio de preparatoria

El lunes 1.° de septiembre se realizará una reunión de padres, a las 10:00 a.m., en el teatro de la misma sede, con el objetivo de brindar las precisiones necesarias por parte del claustro a los familiares.

Las instalaciones de la Residencia Estudiantil abrirán el domingo 31 de agosto desde las 9:00 a.m. para la entrada de los estudiantes becados. Los alumnos deben presentarse con su uniforme escolar y la base material de estudios asignada en cada centro.

Para el traslado desde los lugares de residencia a la casa de altos estudios, los estudiantes podrán hacer uso de los servicios de transportación previstos desde los territorios hacia la Universidad.

El inicio del curso escolar para los estudiantes aspirantes a carreras pedagógicas de la provincia de Villa Clara está previsto para el lunes 15 de septiembre en sus respectivos municipios de residencia, en las aulas de Colegio que a tales efectos se habilitarán.