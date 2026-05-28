UCLV informa sobre culminación de estudios y cierre del curso 2025-2026

Se establece como período de cierre de las asignaturas de los años terminales hasta el 5 de junio y para los estudiantes continuantes este proceso se extenderá hasta el viernes 10 de julio.

Todo en correspondencia con las estrategias y sistemas de evaluación trazadas por cada programa de formación.

Los estudiantes que no hayan podido avanzar según lo previsto, y por consiguiente no hayan sido evaluados sistemáticamente para recibir una nota final, quedarán pendientes y cursarán las asignaturas en próximos períodos.

El proceso de culminación de estudios de todas las carreras y programas de ciclo corto se efectuará en el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio, amparado por la resolución rectoral emitida a tal efecto.

La fecha y lugar acordado por cada programa será informado oportunamente a los estudiantes por sus profesores.

Los actos de graduación se realizarán en la fecha comprendida entre el 6 y el 17 de julio. El lugar y el día específico para cada facultad, carrera y programa de ciclo corto será informado posteriormente por los canales oficiales de la institución.

Se recomienda a cada estudiante mantener una comunicación constante con los colectivos de carrera y de año en esta etapa final.