UBPC villaclareña apuesta por la energía solar fotovoltaica ante el asedio energético

Bien es conocido que las UBPC son base de la producción de alimentos. Si no tienen energía, no hay riego, no hay bombeo, no hay leche y no hay vitalidad. Bajo esa realidad instalan módulos fotovoltaicos en la infraestructura productiva.

Al conversar con el presidente de la UBPC “Sierra Maestra” Sixto Jiménez Rodríguez, así lo confirmó.

A partir de un crédito bancario, acogido a los acuerdos fijados para su devolución, fueron instalados 30 kW, distribuidos en las áreas de dirección, taller, vaquería, riego, además del agua para la cocción de alimentos y otros usos.

En resumen, en la UBPC “Sierra Maestra”, en áreas de la Empresa Agroindustrial Azucarera Abel Santamaría Cuadrado, en el municipio de Encrucijada, ya han comenzado a generar su propia energía, escapar de la dependencia, gracias a los paneles fotovoltaicos instalados en su infraestructura productiva.

Con una sonrisa firme y la expresión, “ahora, el sol no falla”, nos despedimos de su presidente Sixto Jiménez Rodríguez.