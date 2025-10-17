Tributo al Che Guevara y su Destacamento de Refuerzo en Santa Clara

Una representación de funcionarios del Partido, el Gobierno y organizaciones de Villa Clara protagonizaron este 17 de octubre el cambio de flores en el Memorial donde descansan los restos del Comandante Ernesto Che Guevara y su Destacamento de Refuerzo.

Hace exactamente 28 años llegaron a este lugar, que evoca la selva boliviana, los restos del Guerrillero Heroico y seis de sus compañeros de lucha. Ese 17 de octubre de 1997, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz encendió la llama eterna, una hoguera que jamás será apagada.

Presidieron el acto de recordación Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio.