Tren de pasajeros realiza parada de emergencia en Villa Clara por brote diarreico
Henry Omar Pérez/Comunicador de la Corresponsalía de ACN en Villa Clara

Jueves, 18 Septiembre 2025 17:41

En la tarde de este 18 de septiembre de 2025 , el tren extra #18 que cubría la ruta Manzanillo-Habana realizó una parada de emergencia en el consejo popular Jicotea, perteneciente al municipio de Ranchuelo, en Villa Clara, debido a un brote diarreico entre los pasajeros.

De inmediato, se activaron los protocolos establecidos por la Dirección General de Salud en el territorio para prestar atención médica a los afectados.Como parte de las medidas adoptadas fueron atendidas 29 personas, de ellas 5 niños y 21 adultos fueron trasladados al Hospital Pediátrico “José Luis Miranda” y al “Arnaldo Milián Castro”, respectivamente.

Además, se realizó un pesquisaje al 100% de los viajeros para identificar otros posibles casos y aplicar las medidas de control epidemiológico necesarias.

No se reportan fallecidos, ni pacientes en estado grave. La situación ha sido estabilizada, gracias a la rápida respuesta de las instituciones de salud y las autoridades locales.

Al lugar se trasladaron de inmediato autoridades del Partido y del Gobierno de la provincia de Villa Clara y del municipio de Ranchuelo, quienes supervisaron las labores de atención y control.

Se mantiene el monitoreo epidemiológico correspondiente y se investigan las causas.