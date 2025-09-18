Tren de pasajeros realiza parada de emergencia en Villa Clara por brote diarreico

De inmediato, se activaron los protocolos establecidos por la Dirección General de Salud en el territorio para prestar atención médica a los afectados.Como parte de las medidas adoptadas fueron atendidas 29 personas, de ellas 5 niños y 21 adultos fueron trasladados al Hospital Pediátrico “José Luis Miranda” y al “Arnaldo Milián Castro”, respectivamente.

Además, se realizó un pesquisaje al 100% de los viajeros para identificar otros posibles casos y aplicar las medidas de control epidemiológico necesarias.

No se reportan fallecidos, ni pacientes en estado grave. La situación ha sido estabilizada, gracias a la rápida respuesta de las instituciones de salud y las autoridades locales.

Al lugar se trasladaron de inmediato autoridades del Partido y del Gobierno de la provincia de Villa Clara y del municipio de Ranchuelo, quienes supervisaron las labores de atención y control.

Se mantiene el monitoreo epidemiológico correspondiente y se investigan las causas.