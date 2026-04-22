Trabajadores del Turismo en Villa Clara unen sus puños por Cuba (+Audio y Fotos)

Arelys Águila Acevedo, directora de la escuela de Hotelería y Turismo en esta central geografía, aseguró que este pueblo no se entregará jamás y evocó una de las esencias que nos trajeron hasta aquí: «Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución, nada».

«Los convoco a ser embajadores de la paz, la seguridad y la solidaridad», dijo Regla Dayamí Armenteros Mesa, delegada del MINTUR en predios villaclareños.

«Que este año del centenario del Comandante en Jefe, nos encuentre redoblando esfuerzos y superando dificultades, demostrando que el sector del Turismo en esta provincia está a la altura del ejemplo de Fidel», afirmó.

La ocasión resultó oportuna para otorgar la bandera de Vanguardia Nacional a la Escuela de Hotelería y Turismo, de manos de la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y de Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio.

El Complejo Cultural Santa Rosalía, también recibió tan alto estímulo, al tiempo que el vicegobernador provincial Noel Chinea Pérez, reconoció a otros colectivos laborales que aun en medio de retos inmensos han seguido impulsando la llamada locomotora de la economía cubana.