Trabajadores de Villa Clara en jornada por el Primero de Mayo

Al decir de la líder obrera, están previstos más de 53 actos en poblados y municipios cabeceras, el desarrollo de matutinos y vespertinos, para dar a conocer la convocatoria y realizar los compromisos de los trabajadores para desfilar junto a su familia, así como realizar actos en un grupo de empresas destacadas por los consejos populares del municipio de Santa Clara.

A partir de la convocatoria se desplegará una intensa jornada de actividades que abarcan la entrega de la bandera de Vanguardia Nacional a los 44 colectivos acreedores del estandarte, y la entrega de condecoraciones fijadas para el día 23, de no ser así, el 28.

Esta emblemática jornada de reconocimiento a los trabajadores también contempla trabajos voluntarios todos los fines de semana, ocupados en las llamadas tareas de impacto económico y social.

Del Sol Martínez dijo que también tendrá lugar la tradicional plenaria Primero de Mayo para fijar compromisos, y se llevará a cabo la exposición Soluciones Cuba, organizada por la ANIR.

Igualmente se realizarán donaciones de sangre, entrega de canastillas, inauguración de obras, donaciones a las casitas sin amparo filial y a la sala oncológica del hospital infantil “José Luis Miranda”, de Santa Clara.

Como es habitual, se contará con la presencia de una delegación de trabajadores de la Confederación General del Trabajo (CGT), de Francia, que lleva 30 años de hermanamiento con la provincia de Villa Clara.

Maglín del Sol acotó que la Plaza Ernesto Che Guevara volverá a ser testigo del emblemático festejo, y la hora habitual de concentración está fijada para las seis de mañana, y la apertura del acto a las siete, en tanto no habrá esta vez encadenamiento nacional.

Durante su intervención invitó a la reflexión colectiva sobre la importancia de la unidad, la resistencia y la solidaridad en un momento donde los desafíos actuales son innegables, pero que en nada detienen el fervor con el que los villaclareños se movilizan para celebrar la gran fiesta obrera.

En medio de este desafiante contexto, nuestro pueblo reafirma la voluntad de defender y fortalecer la obra revolucionaria que con tanto esfuerzo se construye, por lo que este Primero de Mayo se convertirá en un inmenso escenario de unidad y compromiso.