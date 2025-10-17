Toman posesión de su cargo fiscales villaclareños

Con el homenaje al invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la Cabaña que fuera su casa de trabajo en la geografía central de Cuba, tomaron posesión de su cargo 8 fiscales de los municipios de Santa Clara, Placetas y Corralillo.

La ceremonia, estuvo presidida por funcionarios del Partido y el Gobierno Provincial, integrantes del Minint y fiscales del territorio.

Los presentes recordaron el alegato de autodefensa del líder de la Revolución Cubana, registrado como la "Historia me Absolverá" hace 72 años, donde se convirtió de acusado en acusador, en un ejercicio magistral que enaltece el derecho en su más justa dimensión.

Los fiscales de nuevo ingreso, fueron envestidos con la toga que simboliza la lealtad al Estado cubano y firmaron el código de ética que guiará en lo adelante la impartición de justicia con apego a la ley y a los principios revolucionarios.

La firma del código de ética deviene momento solemne de carácter obligatorio para los que enfrentarán la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas en la sociedad

Roxana de la Caridad Martínez Alpizar, fiscal egresada de Santa Clara reafirmó el compromiso de los jóvenes con el Proyecto Social Cubano con total apego a la ley.

Javier Jiménez Abelenda, Fiscal Jefe de la Provincia de Villa Clara, explicó que los 8 nuevos integrantes recibirán el diplomado que diseña la institución para los egresados, con el propósito de que conozcan las diferentes funciones y especialidades a desarrollar como representantes del estado.

El acto de toma de posesión coincidió también este 16 de octubre con un nuevo aniversario de la creación de los Órganos Militares de Justicia y el Frente Las Villas.