Toma posesión de su cargo nuevo fiscal en Villa Clara

La ceremonia estuvo presidida por autoridades del Partido, el MININT, órganos judiciales, organizaciones políticas y de masas en la provincia, miembros del Consejo de Dirección de la Fiscalía Provincial de Villa Clara y jueces militares y civiles.

En el momento solemne, se le colocó la toga a Nelson Adrian Centeno Navarro, joven graduado de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas y fiscal de la Fiscalía municipal de Santa Clara, quien posteriormente firmó el Código de Ética de la institución.

En sus palabras, el nuevo miembro patentizó el compromiso de impartir justicia con celeridad y de enfrentar el delito, las ilegalidades y la corrupción.

El acto conmemoró el 73 aniversario del histórico alegato de autodefensa pronunciado por Fidel Castro Ruz en la Causa 37 de 1953, conocido como La Historia me Absolverá.

Los presentes recordaron además el 59 aniversario de la caída en combate del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y a los combatientes de la columna No. 8 "Ciro Redondo".

Homenajearon el 43 aniversario de la constitución de los Órganos de Justicia Militares.