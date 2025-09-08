CMHW
Foto de archivo

Tarjeta Tropical: una opción de pago con ventajas visibles (+Audio)

Mailé Hernández Grave de Peralta

Lunes, 08 Septiembre 2025 09:46

La tarjeta Tropical de BANDEC constituye un medio de pago electrónico de uso exclusivo en el territorio nacional que se adquiere por un importe mínimo de 5 USD o cualquiera de las monedas libremente convertibles autorizadas a circular en el pais.

Ahora mismo se halla disponible en la red de sucursales del Banco de Crédito y Comercio y también se puede solicitar en las oficinas de CADECA.

Desde enero de 2024 estas tarjetas pueden ser adquiridas por personas residentes en Cuba y en el exterior, así como por las diferentes formas de gestión no estatal, en este caso Micro, Pequeñas y Medianas empresas, las llamadas mipymes; cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, agricultores individuales entre otras.

Yurima Calero Pérez, gestora de comunicación y marketing de la dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio en Villa Clara explicó que las ventajas de su uso son amplias, entre ellas que no exige comisión al recargarla o al hacer depósitos de efectivo para efectuar compras o para acceder a servicios en el territorio nacional. 