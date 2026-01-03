Gloria al bravo pueblo: solidaridad con Venezuela desde Villa Clara (+Audio y Fotos)

«Así, armado de amor, a pedir vengo a los hijos de Bolívar, un puesto en la milicia de la paz». Con ese sentimiento martiano y cubanísimo, desde la ciudad de Santa Clara, una representación del pueblo villaclareño se concentró en el Parque Vidal para expresar su solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, condenar la agresión imperialista del gobierno de Estados Unidos y defender la región de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Presidieron el acto de reafirmación revolucionaria Susely Morfa González, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del 22.° Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; así como los máximos dirigentes del Partido y el Gobierno en Santa Clara, Diamela López Valdés y Osmani García López; además de representantes de organizaciones de masas y estudiantiles, la Unión de Jóvenes Comunistas y jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT).

Entre canciones, poemas, fragmentos de discursos de Hugo Chávez, declaraciones de jóvenes, artistas, trabajadores y el pueblo en general, resonó el llamado «gloria al bravo pueblo».

Las venezolanas Anaya Pérez Ruggiero, estudiante de cuarto año de Licenciatura en Higiene y Epidemiología y su madre, Fanny Ruggiero Urbáez, licenciada en Trabajo Social, sintieron, desde el Parque Vidal de Santa Clara, ese calor de pueblo, esa solidaridad y firmeza que caracteriza a las cubanas y cubanos.

Rolando Pascual Fundora La Rosa, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y Director de Servicios de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, estuvo al frente de las Misión Educativa en varios estados venezolanos.

Los italianos Carolina Coriani y Marco Mongelli, en su primera visita a Cuba, se sintieron muy conmovidos al ser testigos de una inmensa muestra de amor entre dos pueblos hermanos.

«Desde #VillaClaraConTodos y con Cuba rechazamos de manera enérgica y absoluta la infame agresión militar perpetrada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela en la madrugada de este sábado. Este criminal ataque no es solo un asalto a la soberanía de un pueblo hermano; es un grave asalto a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Es terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América», afirmó Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en la provincia.

«Sus bombas, que causan muerte, destrucción, miedo y desesperanza, no conocen de bandos políticos. No saben si estallan en hogares de ricos o pobres. Simplemente detienen la vida de niños y niñas inocentes, de ancianos, de mujeres y hombres», subrayó enérgicamente Morfa González.

De Bolívar a Martí, de Fidel a Chávez, de pueblo a pueblo, es contundente rechazo de los villaclareños ante el ataque imperialista a la República Bolivariana de Venezuela con la convicción del Apóstol, nuestro Martí: «Deme Venezuela en qué servirle, ella tiene en mí a un hijo».