Sindicalistas villaclareños reafirman su compromiso con Cuba

Como parte del proceso de entrega y recepción del cargo, se reconoció la labor del miembro del Buró Político, Ulises Guilarte de Nacimiento, quien se desempeñó durante más de diez años al frente de la organización.

La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González y la gobernadora villaclareña, Milaxy Yanet Sánchez Armas, también reconocieron la trayectoria de un hombre que recorrió el país en innumerables oportunidades para aglutinar la fuerza invencible de la clase obrera cubana.

En el intercambio, Ulises Guilarte, llamó a avanzar en la sindicalización del sector privado para velar por los derechos de sus trabajadores y por el encargo social que representa, es imprescindible que todos se sumen a la política de desarrollo económico del país.

La provincia cuenta con 197 proyectos de desarrollo local, donde predominan los económicos-productivos, exhibe un fuerte potencial en las producciones agropecuarias y cañeras, una sólida infraestructura turística que incluye el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, y aún existen reservas para desarrollar fuentes de energía renovables a partir de la biomasa, la solar y la hidráulica, así mismo, se han identificado 147 bienes y servicios en el mapa de la exportaciones, trascendió durante el encuentro.